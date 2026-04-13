La nueva parada de autobuses en el centro divide a los coruñeses: del "es muy bonita" al "es un desastre"

Desde este lunes, han sido numerosos los coruñeses que han tenido que cambiar su rutina debido al cambio de ubicación de una de las paradas de autobuses de referencia en la ciudad. La calle Alcalde Manuel Casás, situada junto al edificio de Correos, sustituye a Entrejardines como el punto en el que desembocan los autobuses que conectan el área metropolitana con el centro de la urbe. Y ese cambio ha generado opiniones para todos los gustos: desde aquellos a los que esta variación les supone una ventaja, a otros que se sienten perjudicados porque les queda más a desmano que antaño.

"Yo cojo el bus todos los días a la misma hora y me resulta mucho menos práctico venir hasta aquí. He tenido que cambiar toda mi rutina. Me parece una tontería que la hayan movido", se queja una joven mientras espera en la nueva parada. "Para mi es mucho mejor ahora. Me queda mucho más cerca de casa y tengo que caminar menos. Aunque lo cierto es que yo suelo utilizar más el tren", afirma otro usuario.

Otro de los jóvenes consultados por El Ideal Gallego se muestra satisfecho ante el cambio. "Me parece bastante bonita y creo que está en un sitio mejor", asegura. Sin embargo, su opinión no es compartida por otro usuario, de edad más avanzada. "Un desastre. Son unha persoa maior e non teño saúde. Fixen o cálculo e agora teño que camiñar oito minutos máis, e teño o tempo moi xusto. Gastaron os cartos en poñer unhas marquesinas que están totalmente expostas ao vento", lamenta.

En todo caso, guste o no el cambio, lo cierto es que todos los usuarios deben adaptarse y olvidarse de la antigua parada de Entrejardines y convertir la de la calle Alcalde Manuel Casás en su nueva referencia.