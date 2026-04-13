Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
IMG_0953
A Coruña

La nueva parada de autobuses en el centro divide a los coruñeses: del "es muy bonita" al "es un desastre"

Omar BelloJorge Barallobre
Omar Bello y Jorge Barallobre
13/04/2026 17:17

Desde este lunes, han sido numerosos los coruñeses que han tenido que cambiar su rutina debido al cambio de ubicación de una de las paradas de autobuses de referencia en la ciudad. La calle Alcalde Manuel Casás, situada junto al edificio de Correos, sustituye a Entrejardines como el punto en el que desembocan los autobuses que conectan el área metropolitana con el centro de la urbe. Y ese cambio ha generado opiniones para todos los gustos: desde aquellos a los que esta variación les supone una ventaja, a otros que se sienten perjudicados porque les queda más a desmano que antaño.

"Yo cojo el bus todos los días a la misma hora y me resulta mucho menos práctico venir hasta aquí. He tenido que cambiar toda mi rutina. Me parece una tontería que la hayan movido", se queja una joven mientras espera en la nueva parada. "Para mi es mucho mejor ahora. Me queda mucho más cerca de casa y tengo que caminar menos. Aunque lo cierto es que yo suelo utilizar más el tren", afirma otro usuario.

Otro de los jóvenes consultados por El Ideal Gallego se muestra satisfecho ante el cambio. "Me parece bastante bonita y creo que está en un sitio mejor", asegura. Sin embargo, su opinión no es compartida por otro usuario, de edad más avanzada. "Un desastre. Son unha persoa maior e non teño saúde. Fixen o cálculo e agora teño que camiñar oito minutos máis, e teño o tempo moi xusto. Gastaron os cartos en poñer unhas marquesinas que están totalmente expostas ao vento", lamenta. 

En todo caso, guste o no el cambio, lo cierto es que todos los usuarios deben adaptarse y olvidarse de la antigua parada de Entrejardines y convertir la de la calle Alcalde Manuel Casás en su nueva referencia. 

Este lunes los autobuses metropolitanos han cambiado la ubicación de su parada. De Entrejardines han pasado a tener su cabecera y final de línea al lado del teatro Colón

Así funciona la nueva parada de los autobuses metropolitanos en el centro de A Coruña

Más información

Te puede interesar

El ideal gallego

Calvelo argumenta los últimos despidos en Arteixo: insultos, un coche manipulado y un arma cortante
Lucía Tenreiro
Washington (United States of America), 06/04/2026.- US President Donald J Trump during a media briefing on Iran from the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 06 April 2026. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Trump amenaza con "eliminar inmediatamente" a los buques iraníes que se salten bloqueo en Ormuz
EFE
perros y letras 1

Culleredo impulsa un programa de lectura asistida con perros de terapia en los centros educativos del concello
Redacción
El ideal gallego

El Gobierno prevé aprobar este 14 de abril la regularización extraordinaria de migrantes
Europa Press