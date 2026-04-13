Jesús Granja | “Yo no sé si lo que hago es arte, yo reflejo la naturaleza y creo metáforas”

Jesús Granja, ayer, junto a sus obras en el Circo de Artesanos Carlota Blanco

Todo el mundo tiene algo de artista. La cuestión es si cuando a uno le llega la inspiración, la convierte en arte a tiempo. A Jesús Granja (Palencia, 1943), aunque confiesa tener esa vocación artística en los genes, no le llegaría el momento hasta que, una vez jubilado, pudo “dar rienda suelta” a toda esa creatividad e imaginación infinita. El artista, que centra su obra en trabajos con materiales reciclados, propone un recorrido por las múltiples dimensiones del uso de elementos caducos que, como todo, merecen una segunda oportunidad. Después de su exitoso estreno como escultor en la biblioteca municipal Miguel González Garcés de Elviña, más de un centenar de obras a las que Granja vuelve a dar vida estarán expuestas, esta vez en el Circo de Artesanos, hasta el próximo 22 de abril.

José Edelstein | “La ciencia es lo más humano de la cultura; no hay otra especie que la haga” Más información

¿Qué pueden ver los coruñeses en el Circo de Artesanos hasta el próximo día 22?

Una obra general de trabajos de artesanía con materiales reciclados o manipulados que yo, en su mayoría, he intervenido en ellos en muy pocas ocasiones. Muchas veces la propia materia me da el resultado, me da la imagen, me lo sugiere. Yo lo único que hago es sacarlo a flote.

El rechazo y lo caduco también puede ser arte.

Sí. De hecho, muchos de esos materiales con los que después creo mis obras proceden directamente de contenedores. Para una de las obras, por ejemplo, utilicé una estaca con alambres de un jardín que estaba tirada por la calle. Al verla, me figuraba la imagen de un ciervo. De alguna manera, ese animal ya estaba ahí antes de que yo la cogiera y la expusiera, y en un principio, ese material fue rechazado.

¿Provienen todos los materiales de la calle o de la basura?

Yo muchas veces paso por delante de un aserradero y ahí cojo cortezas de árboles o madera que está tirada. Me dejo caer por ahí y dejo que vengan a mí, que me hablen y me digan algo. Lo que hago es intentar encontrar el mensaje de la forma más natural posible. Luego las llevo a un taller que comparto con una escritora y ahí creo la obra.

La vanguardia coruñesa de los 70 y el espíritu de los Sex Pistols maridan en pleno Cantón Pequeño Más información

¿Cómo nacen esas ideas a la hora de crear sus obras?

A decir verdad, no lo sé. Muchas veces me lo sugiere la propia pieza. Eso está ahí. No suelo ir más allá, es algo que tengo por dentro y siento al ver los materiales reciclados.

“Cuando Picasso pintaba una línea no sabía que hacía arte, pero luego se ha demostrado que tenía esa vena artística muy presente. Cambió el sentido del arte por completo” Jesús Granja

Pero usted no es artista, por lo menos no lo fue siempre.

Qué va, ni mucho menos. Pero siempre ha sido una inquietud que creo que llevo en los genes. Ya fue de jubilado, ahora que tengo más tiempo, cuando he decidido dar rienda suelta a todo esto. Los culpables fueron mis hijos, que fueron los que me animaron a empezar en esto. Ahora puedo decir que ya tengo 250 obras. No obstante, lo de hacer arte son palabras mayores. Yo no sé si hago arte, yo reflejo la naturaleza y creo metáforas, el arte es una cosa muy seria. Cuando Picasso hacía una simple línea no sabía que hacía arte como tal, pero luego se ha demostrado que, efectivamente, tenía esa vena artística muy presente. Como artista es único e irrepetible, es arte en la más pura esencia. Picasso cambió el sentido del arte por completo. Y eso no lo hace cualquiera.

¿Se siente más vivo que nunca?

La edad es solo un número, un calendario inexorable que nos pasa a todos. No se trata de ir pasando hojas del calendario, se trata de que vayas viviéndolo con aquello que a ti verdaderamente te apasiona. Cuando se acabe la gasolina, se acabó. Si llega ya la inspiración, procura que te pille trabajando.