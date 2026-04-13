Hace 25 años | Aparecen varias pintadas en la plaza del Tebeo en las que se amenaza de muerte al alcalde Francisco Vázquez

Plaza del Tebeo El Ideal Gallego

El Ideal Gallego destacaba en su portada de hace 25 años la alarma creada por que en La plaza del Tebeo, en Cuatro Caminos, aparecieron pintadas que amenazaban de muerte al alcalde Francisco Vázquez y a Ana Crespo, edil del PP que abandonó Ermua y se trasladó a vivir a la ciudad para escapar de ETA. Por su parte, hace medio siglo los aficionados del Deportivo daban por asumido que el equipo no ascendería a Primera División después de un calamitoso enfrentamiento contra el Osasuna que venía precedido de otros malos partidos. Asimismo, en 1951 se volvía a reclamar desde las páginas de este períodico que se construyese un centro hospitalario en la ciudad para atender a las personas que padecían tuberculosis.

Hace 25 años | Pintadas amenazantes para Francisco Vázquez

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La ciudad despertó ayer con la visita de grupos radicales que sembraron la plaza del Tebeo, en Cuatro Caminos, con pintadas que amenazan la vida del alcalde, Francisco Vázquez, así como la de Ana Crespo, la edil popular que abandonó Ermua para instalarse en A Coruña. “Paco Vázquez muere” o su nombre escrito junto a una diana mancharon las paredes y el enlosado de la plaza. Similares pintadas hacían referencia a la militante del Partido Popular. También en la zona se encontraron firmas de Galiza Ceibe y FAI (Federación Anarquista Ibérica), aunque se desconoce si son estas agrupaciones las que asumen la autoría de las amenazas contra el alcalde y la popular. También se encontraron simbolos nazis y frases como “fora español”. Este diario intentó ayer sin éxito hablar con ambos para conocer su reacción. Por su parte, la Policía no pudo aclarar la autoría aunquecree que las amenazas van más allá de la simple acción de unos gamberros.

Hace 50 años | Desastroso partido del Deportivo ante el Osasuna

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Tristeza y enfado mostraron los aficionados coruñeses cuando abandonaban el estadio de Riazor, después de presenciar el desastroso, aburrido, malo y todo lo que se diga es poco, además de negativo, encuentro Deportivo-Osasuna, que finalizó con empate a cero goles y que pensar que tampoco este año podremos ascender a Primera División. Indudablemente, al Deportivo, líder indiscutible hace cuatro jornadas y máximo favorito entonces, se le han puesto muy difíciles las cosas. Desde su abultada derrota en Tenerife no ha levantado cabeza y los tropiezos han culminado con ese empate sin goles en Riazor ante uno de los candidatos al descenso. El Deportivo se sitúa ahora en el quinto puesto de la clasificación, con 35 puntos, atres del líder, el Burgos.

Una nueva asociación de vecinos va a nacer en La Coruña. Ahora han sido un grupo de vecinos de las Atochas-Monte Alto quienes han presentado la documentación correspondiente.

Hace 75 años | Brotes de tuberculosis afectan a los vecinos

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Otra vez tengo que hablar del grave problema que la tuberculosis plantea a nuestra ciudad ¿Cuantas veces me he referido a esta ingrata cuestión, en todos los tonos y con abrumadores datos? Ayer oí el llamamiento que se hacía en favor de un angustiado padre de familia, enfermo de esta dolencia, a quien no solo entristece su propia enfermedad, sino con mayor hondura el hecho de que también la hayan adquirido dos de sus hijos pequeños. ¿Qué hace este pobre padre? ¿Dónde lleva a sus hijos? ¿Qué pueden hacer los médicos? He aquí la tragedia de que tantas veces he hablado desgraciadamente sin fortuna. Si La Coruña dispusiera del Sanatorio por el que han clamado cuantos sienten como propias estas ajenas desgracias, no habría problema: ese padre no tendría que alejarse de sus hijos, lleno de alegría por saber que se podrían salvar.

Hace 100 años | La Lotería Nacional deja premios en la ciudad

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Continúa la suerte favoreciendo a esta capital concediéndola en el sorteo celebrado ayer en Madrid el tercer premio de 25.000 pesetas y otro de los intermedios premiado con 2.000 pesetas. El tercer premio correspondió al billete número 26136, que como de costumbre fue expendido en la tantas veces afortunada administración número 3 de don José Ferreiro, sita en la calle de San Andrés, número 19.

Con toda felicidad ha dado a luz un hermoso niño la distinguida esposa de nuestro distinguido amigo don Antonio Javier Vázquez. Madre e hijo continúan sin novedad. En plena convalecencia de la enfermedad, que en esta ciudad retuvo en cama por algunos días a nuestro apreciable amigo don Modesto López Pin, de la comercio de La Habana, salió para su tierra natal, la bella aldea de Galdo, en Vivero.