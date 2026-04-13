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A Coruña

El sindicato SUP denuncia "listas de espera" de llamadas al 091

Aseguran que muchas se derivan al 092

Abel Peña
Abel Peña
13/04/2026 12:51
Centro Inteligente de Mando, Control y Comunicación (Cimacc) donde el 091 recibe las llamadas
Centro Inteligente de Mando, Control y Comunicación (Cimacc) donde el 091 recibe las llamadas
Pedro Puig
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El sindicato policial SUP señala que la falta crónica de patrullas de la Nacional está obligando a desviar muchos servicios a la Policía Local. "Lejos de subsanarse éste problema con una imprescindible reforma del catálogo de puestos de trabajo y el consiguiente aumento de efectivos, bien al contrario, vamos a peor", denuncian desde el SUP.  Existen incluso "listas de espera". 

El sindicato afirma que hay turnos en los que se llega a derivar hasta 20 servicios. Al mismo tiempo se generaron listas de servicios ”en espera” con menos urgencia aguardando por alguna patrulla. Situación que se agrava especialmente las noches y fines de semana y que se prevé que vaya a peor a partir de junio con el período de vacaciones.

Desde este sindicato reclaman que la situación no puede continuar así. "Es imprescindible que de manera inmediata se aumente el número de dotaciones a disposición del ciudadano. Mientras esto no ocurra, será éste, el ciudadano, el gran perjudicado por esta situación, al tiempo que se ve seriamente comprometida la propia seguridad de los policías", advierten.

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