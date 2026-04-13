El Puerto de A Coruña analiza el impacto ambiental de su actividad

Puerto de A Coruña Patricia G. Fraga

La Autoridad Portuaria de A Coruña informa de que ha puesto en marcha el cálculo de la huella ambiental, una herramienta avanzada de análisis que permite evaluar el impacto ambiental global de la actividad portuaria a lo largo de todo su ciclo de vida.

La entidad explica que, a diferencia de otros indicadores centrados únicamente en aspectos concretos como las emisiones de gases de efecto invernadero, esta iniciativa ofrece una visión “multidimensional” del comportamiento ambiental, analizando “hasta 16 categorías de impacto relacionadas con el uso de recursos, la contaminación y los efectos sobre los ecosistemas y la salud humana”.

Así avanza la obra del acceso ferroviario al puerto de Langosteira, que ya encara la recta final Más información

Este enfoque diferencia la huella ambiental de otros cálculos más habituales, ya que no se limita a los datos propios de la Autoridad Portuaria, sino que incorpora también la información de las empresas que operan y desarrollan su actividad dentro del recinto portuario.

“El objetivo principal de esta iniciativa es identificar con precisión los principales impactos ambientales asociados a la actividad portuaria y disponer de una base objetiva que permita orientar la toma de decisiones, definir prioridades de actuación y avanzar de forma eficaz en la transformación sostenible del puerto”, afirma la Autoridad Portuaria.

Sostenibilidad

El Puerto coruñés asegura que esta iniciativa se suma a la reciente renovación del certificado europeo EMAS y a una “trayectoria pionera” en el cálculo y registro de la huella de carbono desde 2012.

“La Autoridad Portuaria de A Coruña lleva años situando la sostenibilidad en el centro de su estrategia y hoy se consolida como una de las instituciones pioneras en la protección ambiental dentro del sistema portuario español”, afirma.