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A Coruña

El Puerto de A Coruña analiza el impacto ambiental de su actividad

Esta iniciativa ofrece una visión “multidimensional”, según destaca la entidad

Iván Aguiar
Iván Aguiar
13/04/2026 13:55
Puerto de A Coruña
Puerto de A Coruña
Patricia G. Fraga
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La Autoridad Portuaria de A Coruña informa de que ha puesto en marcha el cálculo de la huella ambiental, una herramienta avanzada de análisis que permite evaluar el impacto ambiental global de la actividad portuaria a lo largo de todo su ciclo de vida.

La entidad explica que, a diferencia de otros indicadores centrados únicamente en aspectos concretos como las emisiones de gases de efecto invernadero, esta iniciativa ofrece una visión “multidimensional” del comportamiento ambiental, analizando “hasta 16 categorías de impacto relacionadas con el uso de recursos, la contaminación y los efectos sobre los ecosistemas y la salud humana”.

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Este enfoque diferencia la huella ambiental de otros cálculos más habituales, ya que no se limita a los datos propios de la Autoridad Portuaria, sino que incorpora también la información de las empresas que operan y desarrollan su actividad dentro del recinto portuario.

“El objetivo principal de esta iniciativa es identificar con precisión los principales impactos ambientales asociados a la actividad portuaria y disponer de una base objetiva que permita orientar la toma de decisiones, definir prioridades de actuación y avanzar de forma eficaz en la transformación sostenible del puerto”, afirma la Autoridad Portuaria.

Sostenibilidad

El Puerto coruñés asegura que esta iniciativa se suma a la reciente renovación del certificado europeo EMAS y a una “trayectoria pionera” en el cálculo y registro de la huella de carbono desde 2012.

“La Autoridad Portuaria de A Coruña lleva años situando la sostenibilidad en el centro de su estrategia y hoy se consolida como una de las instituciones pioneras en la protección ambiental dentro del sistema portuario español”, afirma.

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