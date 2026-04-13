Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El programa InMotion de la UDC e Inditex financia 24 estancias predoctorales en centros de investigación de once países

Redacción
13/04/2026 12:41
Programa In Motion de la UDC
Algunos de los estudiantes que participarán en el programa InMotion este año junto con personal de la Escuela Internacional de Doctorado de la UDC.
Iago López
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La Universidad de A Coruña acaba de resolver las becas InMotion, por las que un total de 24 estudiantes de doctorado realizarán estadías en el extranjero, concretamente en un total de once países. 

Se trata de una iniciativa que se enmarca en la colaboración entre la Universidad de A Coruña, a través de su Escuela Internacional de Doctorado (EID), y la empresa Inditex para impulsar estancias predoctorales en centros de investigación de referencia en otros países y favorecer así la internacionalización de los estudios de doctorado. 

El objetivo de la convocatoria InMotion, que cuenta para este curso con un presupuesto de 130.000 euros, sufragado íntegramente por Inditex, es facilitar la estancia de hasta tres meses con el fin de poder completar sus estudios, de modo que el alumnado participante pueda optar a la mención internacional de doctorado. 

En el último lustro (2021-2025), el programa InMotion sufragó un total de 129 estancias predoctorales (62 hombres y 67 mujeres), distribuidas en diferentes países de los cinco continentes: la mayor parte en Europa, con un total de 100; 16 en Norteamérica; once en América del Sur; una en Asia y una en Oceanía. 

Abierto el plazo para el programa de estancias predoctorales en el extranjero Inditex-UDC

Más información

Con respecto a la distribución por países de preferencia, las selecciones más frecuentes fueron: Portugal (20), Reino Unido (16), Estados Unidos (11), Francia (7), Alemania, Holanda e Italia (entre 5 y 6). 

Por lo que respecta a las áreas de conocimiento, la mayor parte de las solicitudes se refieren al área de ciencias, que engloba el 27%; seguida por ciencias sociales y jurídicas, con el 21% de las estancias y por ingeniería y arquitectura, con el 13%. 

En los últimos años, el porcentaje de tesis con mención internacional defendidas en la Escuela Internacional de Doctorado se incrementó de un 35,77% en el año 2021 a un 38,26% en 2025. De un total de 467 tesis defendidas en la UDC en estos últimos cinco años, 179 obtuvieron mención internacional, de las que 120 fueron financiadas gracias a este programa InMotion. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez

El juez Peinado imputa a la mujer de Pedro Sánchez por cuatro delitos
EFE
Centro Inteligente de Mando, Control y Comunicación (Cimacc) donde el 091 recibe las llamadas

El sindicato SUP denuncia "listas de espera" de llamadas al 091
Abel Peña
Programa In Motion de la UDC

El programa InMotion de la UDC e Inditex financia 24 estancias predoctorales en centros de investigación de once países
Redacción
Sede de Abanca en A Coruña vandalizada

Vandalizan con pintura las sedes de la Universidad de Abanca en A Coruña, Vigo y Santiago
EP