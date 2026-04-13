El programa InMotion de la UDC e Inditex financia 24 estancias predoctorales en centros de investigación de once países

Algunos de los estudiantes que participarán en el programa InMotion este año junto con personal de la Escuela Internacional de Doctorado de la UDC. Iago López

La Universidad de A Coruña acaba de resolver las becas InMotion, por las que un total de 24 estudiantes de doctorado realizarán estadías en el extranjero, concretamente en un total de once países.

Se trata de una iniciativa que se enmarca en la colaboración entre la Universidad de A Coruña, a través de su Escuela Internacional de Doctorado (EID), y la empresa Inditex para impulsar estancias predoctorales en centros de investigación de referencia en otros países y favorecer así la internacionalización de los estudios de doctorado.

El objetivo de la convocatoria InMotion, que cuenta para este curso con un presupuesto de 130.000 euros, sufragado íntegramente por Inditex, es facilitar la estancia de hasta tres meses con el fin de poder completar sus estudios, de modo que el alumnado participante pueda optar a la mención internacional de doctorado.

En el último lustro (2021-2025), el programa InMotion sufragó un total de 129 estancias predoctorales (62 hombres y 67 mujeres), distribuidas en diferentes países de los cinco continentes: la mayor parte en Europa, con un total de 100; 16 en Norteamérica; once en América del Sur; una en Asia y una en Oceanía.

Abierto el plazo para el programa de estancias predoctorales en el extranjero Inditex-UDC Más información

Con respecto a la distribución por países de preferencia, las selecciones más frecuentes fueron: Portugal (20), Reino Unido (16), Estados Unidos (11), Francia (7), Alemania, Holanda e Italia (entre 5 y 6).

Por lo que respecta a las áreas de conocimiento, la mayor parte de las solicitudes se refieren al área de ciencias, que engloba el 27%; seguida por ciencias sociales y jurídicas, con el 21% de las estancias y por ingeniería y arquitectura, con el 13%.

En los últimos años, el porcentaje de tesis con mención internacional defendidas en la Escuela Internacional de Doctorado se incrementó de un 35,77% en el año 2021 a un 38,26% en 2025. De un total de 467 tesis defendidas en la UDC en estos últimos cinco años, 179 obtuvieron mención internacional, de las que 120 fueron financiadas gracias a este programa InMotion.