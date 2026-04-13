Cerca del cielo: el urbanismo relega a las alturas los parques y jardines

El parque de Bens tiene una cota de 161 metros sobre el nivel del mar EC

Este año verá, por fin, el comienzo de las obras del parque del Vigía, en la zona más elevada de Monte Alto, lo que ya es decir. La alcaldesa, Inés Rey, señaló en un comunicado que está llamado a convertirse en “el parque más elevado de la ciudad”. Es más, el proyecto contempla instalar pasarelas peatonales elevadas que permitan superar la altura de los edificios colindantes y tener así un mirador con vista a la Torre de Hércules y al océano. Pero, aunque es cierto que se encuentra en una cumbre, su altura de 67 metros no convertirá al del Vigía en el parque más alto de la ciudad. Ese honor le corresponde a Bens, con su cota de 161 metros sobre el nivel del mar. Pero, más allá de ese detalle, cabe preguntarse por qué tantas zonas verdes de la ciudad se encuentran en terreno elevado.

Cotas más altas de los parques coruñeses | google earth EC

La respuesta la ofrece Ruth Varela, presidenta de la delegación coruñesa del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG), que reconoce que “na Coruña nótase moito, porque hai un problema de adaptación á topografía”.

Aunque existen algunos emblemáticos parques a nivel del mar, como Méndez Núñez, San Diego o Europa, son muchas las zonas verdes que se levantan en colinas abruptas, y no es una casualidad. “Onde a adaptación para construir é moito mais difícil é onde deixan os espazos verdes porque nos lugares preferentes, onde mais sinxelo é construir, se dedican a construir vienda”, aclara.

Antiguamente se escogían para la construcción los lugares cuidadosamente. Por ejemplo, a media altura de un monte se construiría la casa, no demasiado cerca de la cumbre y tampoco del río, donde la humedad y la niebla se concentraban, y se reservaban las mejores tierras para el cultivo.

Como señala Varela, el primitivo asentamiento de A Coruña, en la Ciudad Vieja, es así: situada en la zona sur de la península, protegida así de los fríos vientos del norte. Pero los espacios apropiados se van acabando, y la presión urbanística aumenta, de manera que se ocupan los lugares que en un momento se habían despreciado. Como ejemplo, Varela señala la parte de atrás de Juan Flórez: A Falperra. Con una pendiente pronunciada, el suelo pierde valor, pero por eso mismo resulta más rentable construir. “Despois xurden os problemas de accesibilidade, por iso tiveron que construir escaleiras mecánicas”, recuerda la delegada del COAG. Pero a partir del 12% de pendiente, esos lugares tienden a quedarse vacíos, simples descampados.

Santa Margarita

Un ejemplo de ello es el parque de Santa Margarita. Hoy en día una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, coronada por la cúpula de la Casa de las Ciencias, en su día fue simplemente una cantera de la que se extrajo piedra para el crecimiento de la ciudad.

Los picos dejaron una forma de anfiteatro en el granito, una muesca gigante que no iba a llenar los bloques de viviendas, pero sí el Palacio de la Ópera, un teatro de hormigón, y toda la zona verde da servicio a varios barrios. Una banda de cemento situada entre la ronda de Nelle y la de Outeiro, donde crecieron los grandes bloques grises de viviendas del desarrollismo en los años 70 y 80, son un testimonio de un urbanismo que Varela califica de “modelo extensivo e especulador”.

Más allá del erial de cemento, vuelven a aparecer los parques en una época en la que el planeamiento urbanístico volvió a tener en cuenta la necesidades de las zonas verdes. El parque de Vío, por ejemplo, se pudo construir sin dificultad en un terreno relativamente llano, pero más abajo, el parque de Oza es el ejemplo de un espacio en vertical, en el que el paisajista tuvo que salvar un desnivel con caminos que bajan en zigzag, aprovechando al máximo el espacio, respetando los restos arqueológicos. Varela destaca la tradición proveniente de la viticultura heroica, de las bancadas (socalcos, en gallego) de vides en los terrenos empinados que es precipitan al Sil en la Ribeira Sacra. Estos valores paisajísticos, como los llama, tienen que formar parte de cualquier proyecto en el que se respete el paisaje: “Antes, o manexo do territorio era moi preciso”. Resulta mucho más fácil si se planifica con antelación, pero se puede ver cómo, sistemáticamente, los peores terrenos se destinan a los parques. Eirís es un buen ejemplo, con su caída hacia la ría y partido por la mitad por el túnel de Eirís.

Futuro parque del Vigía EC

Arañar territorio al cemento es difícil. El ejemplo más reciente es Novo Mesoiro, donde los grandes bloques de edificios ocupan la cresta del monte, flanqueando la avenida principal, mientras el nuevo parque se extiende por un talud hacia Pocomaco. Sus 115 metros de altura sobre el nivel del mar no podrán ser superados ni siquiera por Monte Mero, el nuevo barrio cuyo corazón será una gran zona verde donde se van a plantar 4.000 árboles .

Otro ejemplo de altitud es el monte de San Pedro, uno de los más altos de la ciudad, también en una antigua cantera y unas instalaciones militares. Demasiado alto e inhóspito para instalar allí un bloque de viviendas como las que se encuentran a sus pies, en el barrio de Los Rosales, se ha acabado convirtiendo en una de las zonas verdes más bellas de la ciudad, que ofrece también unas inmejorables vistas del océano y de toda la ciudad.

Y más atrás, el gigante de Bens, cuya lejanía del centro y sus colinas roquedales, sobre los restos del antiguo vertedero, es un caso aún mas extremo.

Futuro parque del Observatorio Covadonga

Los arquitectos han desarrollado también algo de ese ‘paisajismo heroico’ en los más recientes proyectos de parque del Vigía, pero también en parque del Observatorio, en el Agra do Orzán. Allí, la construcción de bloques apretados solo ha dejado unos restos sin aprovechar, descampados demasiado abruptos como para resultar rentables, en los que muchas veces sobresalen rocas de granito como huesos. Allí es donde tienen que esforzarse los expertos para aprovechar su valor. “Nunca se debe ir contra a topografía. En demasiadas ocasións temos situacións de partidas moi malas. Requiere moita investigación”, admite Varela. El resultado son pequeños paraísos urbanos, y quizá por eso se encuentran tan cerca del cielo.