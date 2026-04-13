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A Coruña

Alvedro aumenta en marzo sus pasajeros mientras Lavacolla sigue en caída libre

Redacción
13/04/2026 11:57
Pasajeros en la terminal de Alvedro
Pasajeros en la terminal de Alvedro
Carlota Blanco
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El aeropuerto de A Coruña ha registrado en marzo 116.504pasajeros, lo que supone un incremento del 5,7% con respecto al mismo mes de 2025, según informan fuentes de AENA. Además, Alvedro acogió 1.636 aterrizajes y despegues, un 16,4% más. Las cifras llegan justo en medio de la polémica por la gestión de los tres aeropuertos gallegos y a las puertas del cierre de Lavacolla, en Santiago, que supondrá que el aeródromo coruñés sume nuevas rutas de manera puntual. 

Precisamente el aeropuerto compostelano continúa en caída libre, al anotar 172.000 pasajeros en marzo, un 29,7% menos que hace un año. Por su parte, Peinador, en Vigo, mantiene sus cifras, con 91.650 pasajeros, un 1,5% más que en el tercer mes de 2025.

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De los 116.437 pasajeros comerciales, 105.491 realizaron trayectos nacionales(+5,7%) y 10.946, internacionales (+6,2%). Destacan, además, los 6.246 pasajeros que han aportado los vuelos chárter durante este mes de marzo.

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Por lo que respecta a los vuelos, de las 825 operaciones comerciales gestionadas, 736 tuvieron origen o destino nacionales y 89, internacionales.

Durante el primer trimestre del año, el aeropuerto de A Coruña acumula 313.632 pasajeros, lo que supone un 3,4% más que en el mismo periodo del año pasado, y ha atendido 4.058 movimientos de aeronaves, un 7,4% más.

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Los aeropuertos de AENA han crecido de manera general, beneficiados, explican, tanto por la transferencia de pasajeros procedentes del modo ferroviario (tras el accidente ferroviario del pasado 18 enero en Adamuz) como por el calendario de la Semana Santa, que este año se ha celebrado entre marzo y abril y el anterior se disfrutó íntegramente en el mes de abril.

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Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado marzo con 24.759.698 pasajeros, un 3,9% más que en el mismo mes de 2025, lo que implica, no obstante, un crecimiento inferior al del 4,2% que se registró entre marzo de 2025 y marzo de 2024. Además, en el mes de marzo se gestionaron 216.024 movimientos de aeronaves, un 6,8% más que en marzo de 2025, y se transportaron 114.194 toneladas de mercancía, un 0,1% más que en marzo del año pasado.

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