Altia supera su récord histórico durante doce días y ya vale más de 500 millones de euros

El presidente de Altia, Tino Fernández Cedida

Las acciones de Altia, la consultora tecnológica que preside Tino Fernández, cerraron la sesión bursátil del pasado viernes con un precio de 7,40 euros, tras negociarse 610 títulos. Esto implica que el valor de toda la empresa asciende a un total de 508.986.000 euros, según los datos hechos públicos por el BME Growth, el mercado de valores español en el que cotiza y que está especializado en pequeñas y medianas empresas en expansión.

Esto supone que la compañía fundada en A Coruña y con sede en Oleiros ha superado la barrera psicológica de los 500 millones de euros, que se le había resistido desde principios de este año. El 6 de enero logró rebasarla durante cuatro horas, pero el precio de la acción se volvió a situar por debajo de ese umbral al final de la jornada.

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Desde entonces, este nivel se le había resistido, hasta que el pasado 1 de abril la situación cambió: el precio de la acción subió de 7,05 a 7,50 euros, es decir, pasó de tener una valoración en Bolsa de 484 millones de euros a 515. El día 2 de abril, los títulos retrocedieron hasta los 7,30 euros (supone un valor total de 502 millones de euros) y posteriormente ascendieron hasta el precio actual de 7,40 euros (508 millones de euros). Lleva por encima de esta barrera psicológica doce días.

Este crecimiento que ha vivido Altia en el mercado de valores supone que la participación que posee su máximo accionista y presidente, Tino Fernández, se haya revalorizado de forma significativa. Actualmente tiene un valor de casi 412 millones de euros, ya que posee el 80,90% de las acciones en circulación a través de Boxleo TIC, su vehículo inversor.

Este arreón de Altia en la Bolsa se produjo poco tiempo después de que informase del avance de sus resultados correspondientes al ejercicio 2025. En concreto, detalló que registró un importante incremento de su facturación hasta los 315,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 23,3% respecto a los 255,7 millones obtenidos en 2024. El beneficio neto ascendió a 21,1 millones de euros, un 36,5% más que en el año precedente, con un margen neto del 6,7%, frente al 6% del ejercicio anterior.

La participación que posee su máximo accionista y presidente, Tino Fernández, se ha revalorizado hasta alcanzar los 412 millones de euros

En relación con la retribución al accionista, el Consejo de Administración propuso un dividendo de 0,075 euros por acción, lo que equivale a un importe total de 5.158.639 euros, un 25% más del aprobado con cargo a resultados de 2024. De esta cantidad, 3.095.183 euros ya fueron abonados el 4 de diciembre de 2025 como dividendo a cuenta, mientras que el importe restante será sometido a aprobación en la próxima Junta General Ordinaria.

Crecimiento

La compañía que preside Tino Fernández explicó, tras hacer públicos los resultados, que estos datos reflejan “la evolución positiva de la actividad del grupo a lo largo del ejercicio”, impulsada tanto por “el crecimiento orgánico” como por “la integración de negocios adquiridos en el periodo reciente”.

También destacó que estas cifras superan lo propuesto en el Plan de Negocio 2025-2026 para este ejercicio y que la consolidan como uno de los principales actores en el mercado tecnológico español.

Oficinas de Altia Cedida

El presidente, Tino Fernández, celebró el “avance significativo” de las principales magnitudes financieras de la compañía, con “un crecimiento destacado en ingresos como en resultados”.

El modelo de negocio de Altia abarca desde la consultoría y el diseño de soluciones informáticas hasta su implementación y mantenimiento, en el que se integran tecnologías de ámbitos como la nube, ciberseguridad, automatización, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial y también analítica de datos.

Trabajo realizado

Incarlopsa, compañía española especializada en productos cárnicos porcinos, ha implantado una solución tecnológica avanzada que permite centralizar toda la gestión de su transporte en una única plataforma digital. Esta actuación fue realizada por Altia. El proyecto se puso en marcha en octubre de 2024 y ha alcanzado ya una cobertura completa.

El sistema implantado por la empresa con sede en Oleiros se basa en su solución Control Tower, que es una herramienta que centraliza bajo un único entorno digital la visibilidad de todos los procesos logísticos asociados a la actividad de Incarlopsa, compañía, que opera tanto con transporte propio como con alrededor de quince operadores logísticos externos.

Según explicó Altia recientemente, la nueva herramienta ofrece una solución capaz de consolidar toda esa información dispersa en una sola fuente fiable y accesible.