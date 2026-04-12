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A Coruña

Vazva e Iván Ferreiro unen conciencia y voz para limpiar la playa del Orzán

El arenal de A Coruña acogió este domingo la limpieza número 460 de la marca

Lara Fernández
Lara Fernández
12/04/2026 13:42
Vazva
Óscar Vales e Iván Ferreiro, este domingo en el Orzán
Quintana
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Devolverle a la playa y al océano lo que ellos nos dan. Con esta premisa el arenal del Orzán acogió este domingo la limpieza número 460 organizada por Vazva, a través de la plataforma WE Sustainability. Esta, a su vez, contó con un embajador de honor: Iván Ferreiro. Pese al mal tiempo, que obligó a acortar el tiempo de recogida, los voluntarios, cerca de medio centenar, lograron retirar de la playa 32 kilos de residuos. 

"Trato de echar una mano. Es un proyecto muy chulo para mí y, poniendo mi cara, solo trato de ayudar a que venga gente y que escuchen a Óscar. Soy un acoplao que solo trato de ayudar", señaló Ferreiro, que colabora con la marca desde hace tres años. Por su parte, el fundador de la firma coruñesa Vazva, Óscar Vales, explicó que la parte de sostenibilidad comenzó hace quince años, lo que se traduce en "un orgullo". "La difusión y concienciación de Iván hace que demos más visibilidad a que cuidemos las costas y las playas".

A la iniciativa se apuntaron cerca de cien personas, pero debido a las condiciones climatológicas, los voluntarios que acudieron a la cita se redujeron. No obstante, la ayuda no fue poca, y en tan solo veinte minutos (tuvieron que abandonar el arenal por la intensa lluvia que cayó a partir de las 12.00 horas) se pudieron recoger los mencionados 32 kilos de residuos. 

Antes del inicio de la recogida, Vales y Ferreiro ofrecieron una charla en el interior de la tienda de Vazva, en el número 14 de la avenida de Pedro Barrié de la Maza, en la que trataron de visibilizar la importancia de los actos cotidianos. El fundador de la marca coruñesa llegó a poner cifra al número de residuos fraccionados en A Coruña: un 3%. "El objetivo es intentar cambiar poco a poco. Esto va de todos, porque todos somos parte del problema", indicó.

Además, Vales recordó que, pese a que el término "reciclar" está extendido, lo necesario es "reducir y reusar". Por ello, Ferreiro instó a "escuchar y pensar en lo que necesitan nuestras playas. Aunque no las dejemos impolutas, se trata de un tema de concienciación". 

Desde WE Sustainability recuerdan que "somos 2/3 de agua y el océano cubre más del 70% del planeta, nuestra fuente de vida humana y de todos los demás organismos de la tierra". Por ello, instan a todos los interesados a unirse a las recogidas periódicas que realizan y "formar parte del cambio", cuidando el medio ambiente, "conociendo a otras personas comprometidas" y llevando a cabo "una actividad al aire libre". Y así, pese a la lluvia, muchos coruñeses no dudaron en acudir a la llamada con el objetivo de cuidar la casa de todos.

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