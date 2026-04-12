Tres investigadores Marie Curie trabajarán en la Universidad de A Coruña

Laboratorio de la UDC Archivo El Ideal Gallego

Galicia refuerza su posición en materia científica al conseguir quince nuevos investigadores Marie Curie, uno de los programas más prestigiosos en Europa. En concreto, desarrollarán su trabajo en las tres universidades públicas -tres en la UDC- y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La denominada I+G+i, la ciencia y la innovación hechas en la comunidad, recibe así un importante apoyo del programa Marie Skłodowska-Curie Actions, uno de los más competitivos a nivel comunitario para investigadores que están en la etapa postdoctoral, explican desde la Xunta.

Las entidades gallegas presentaron un total de 127 candidaturas a la última edición de estas bolsas de la Comisión Europea. Con estos datos, la tasa de éxito de la comunidad es del 11,8%, casi 2,5 puntos por encima del promedio estatal (9,4%) y del promedio global (9,6%), el que confirma el buen momento de nuestro talento investigador y su capacidad competir con garantías a nivel internacional.

De hecho, la Universidad de Santiago de Compostela es una de las instituciones con mayor número de proyectos obtenidos, un total de ocho, una cifra solo superada por la Universitat Pompeu Fabra (12) y por la Universitat de Barcelona (10).

En concreto, ocho de los investigadores Marie Curie pertenecen a la Universidad de Santiago de Compostela: cinco del Ciqus (Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares) y tres del Cretus (Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnologías Ambientales). Por su parte, la Universidad de A Coruña suma tres: dos del CICA (Centro Interdisciplinar de Química y Biología) y uno del Citeni (Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales).

A mayores, dos se desarrollan en la Universidad de Vigo, ambos en el Cinbio (Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina).

Finalmente, otros dos formarán parte de la actividad del Citmaga (Centro Interuniversitario de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia) compartido por las tres universidades y de la Misión Biológica de Galicia, uno de los centros del CSIC en Galicia.

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Los quince proyectos seleccionados se desarrollarán en siete centros de investigación universitaria y en uno del CSIC. De todos ellos, doce pertenecen a la Red Cigus, una agrupación financiada por el Gobierno autonómico con el objetivo de promover la excelencia científica.

Además, más de la mitad de los proyectos gallegos seleccionados en esta convocatoria serán supervisados por investigadores Oportunius, el programa de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional que fomenta la captación y retención de científicos ganadores de ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC).

Esto representa un ejemplo más del impacto de esta iniciativa en la consolidación de talento de excelencia en Galicia mediante sinergias entre investigadores de alto nivel.

Precisamente, una de las líneas del Plan gallego de investigación e innovación 2025-2027 es aumentar los proyectos postdoctorales de las Marie Skłodowska-Curie. Para eso, se fomenta la colaboración entre el personal investigación ampliando así el alcance de Oportunius.

Las Marie Skłodowska-Curie Actions, financiadas por la Comisión Europea en el marco de Horizonte Europa, están dirigidas a impulsar la carrera investigadora postdoctoral a través de la movilidad internacional, interdisciplinar e intersectorial, favoreciendo la adquisición de nuevas competencias.

En la convocatoria de 2025, el programa alcanza cifras récord de participación, con un total de 16.836 propuestas elegibles, de las que 1.610 fueron finalmente seleccionadas, el que supone una tasa de éxito del 9,56%. Con un presupuesto total de 404 millones de euros estos proyectos se desarrollarán en 45 países por personal investigador de alrededor de 80 nacionalidades.

En términos globales, España alcanzó 182 proyectos y se convierte, por séptimo año consecutivo, en el estado miembro de la UE que más investigadores recibe en esta convocatoria.