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A Coruña

Roberto González-Monjas y tres músicos de la OSG corren una carrera 10K en plena gira británica

Redacción
12/04/2026 15:01
Roberto González-Monjas, Nicolás Gómez Naval, Álex Salgueiro Fragot y David Villa, integrantes de la Sinfónica, participan en una carrera 10K durante la gira inglesa
Roberto González-Monjas, Nicolás Gómez Naval, Álex Salgueiro Fragot y David Villa, integrantes de la Sinfónica, participan en una carrera 10K durante la gira inglesa
Alberte Peiteavel
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Los integrantes de la OSG tienen tiempo para todo. Incluso en plena gira. Este domingo el director titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Roberto González-Monjas, participó junto a los integrantes de la formación Nicolás Gómez Naval, Álex Salgueiro Fragot y David Villa en la Lightning Bolt 10K, una carrera celebrada entre los conciertos de Birmingham y Basingstoke que tiene en su gira inglesa la OSG. 

Y es que, como apuntan desde la formación, no todo lo que ocurre en una gira se ve sobre el escenario. Entre ensayos, conciertos, desplazamientos y hoteles, también hay espacio para compartir aficiones, reforzar vínculos y vivir experiencias que hablan del lado más humano de una orquesta. 

Roberto González-Monjas, Nicolás Gómez Naval, Álex Salgueiro Fragot y David Villa, integrantes de la Sinfónica, participan en una carrera 10K durante la gira inglesa
Un momento de la carrera de los músicos de la Sinfónica
Alberte Peiteavel

Este domingo, cuatro miembros de la Orquesta Sinfónica de Galicia participaron en la carrera Lightning Bolt 10K, celebrada en Inglaterra en una jornada intermedia de su gira por Reino Unido. 

Los cuatro completaron la carrera en plena campiña inglesa, entre el concierto ofrecido este sábado por la orquesta en Birmingham y la actuación prevista este domingo en Basingstoke.

Galería

Las imágenes del éxito de la OSG en su gira por Inglaterra

La ciudad de Birmingham fue la segunda parada del tour de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Los 2.600 asistentes al concierto despidieron en pie y con una gran ovación a los músicos de la formación coruñesaVer más imágenes

Aunque correr forma parte del día a día de todos ellos, la cita tuvo un significado especial para dos de los participantes, ya que fue la primera carrera de este tipo para Roberto González-Monjas y también para David Villa. 

Roberto González-Monjas, Nicolás Gómez Naval, Álex Salgueiro Fragot y David Villa, integrantes de la Sinfónica, participan en una carrera 10K durante la gira inglesa
La carrera transcurrió por la campiña inglesa
Alberte Peiteavel

Una experiencia diferente dentro del ritmo intenso de una gira internacional, marcada por la exigencia artística, los viajes y la convivencia constante. 

La imagen de cuatro músicos cambiando por unas horas el escenario por el asfalto resume bien una realidad poco visible para el público: una gira es también todo lo que sucede entre concierto y concierto. Horas de autobús, rutinas compartidas, esfuerzo físico y mental, compañerismo y momentos inesperados que acaban formando parte de la memoria del viaje, explican.

La ciudad de Birmingham fue la segunda parada del tour de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Los 2.600 asistentes al concierto despidieron en pie y con una gran ovación a los músicos de la formación coruñesa

Birmingham despide con el público en pie y una gran ovación a la Sinfónica

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La Orquesta Sinfónica de Galicia continúa estos días su gira por Reino Unido, una de las citas más destacadas de la temporada, llevando su música a distintas ciudades y después de triunfar en las dos primeras citas.

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