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A Coruña

El número de viviendas de uso turístico en A Coruña cayó un 4,6% desde la aprobación de la ordenanza

El colectivo Ergosfera achaca a la “falta de apoio” de las administraciones la “ineficacia por agora” de la normativa

Lara Fernández
Lara Fernández
12/04/2026 03:45
El portal de una vivienda turística, con pintadas en su puerta, ayer
El portal de una vivienda turística, con pintadas en su puerta, ayer
Quintana
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El pleno municipal aprobó de forma definitiva el 5 de junio de 2025 la ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico de A Coruña, justo cuando, tan solo cuatro días antes, la ciudad había alcanzado el número más alto hasta la fecha de estos inmuebles: 1.405. Hoy, la cifra es un 4,6% menor.

El colectivo Ergosfera acaba de publicar un estudio, elaborado en colaboración con la delegación de A Coruña del Colexio de Arquitectos de Galicia –para su participación en la mesa de diálogo sectorial organizada por el Ayuntamiento– sobre el impacto de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la urbe. Un impacto que, desde que la ordenanza comenzó a gestarse, dio los primeros síntomas de debilidad, al estancarse el número de pisos turísticos o, por lo menos, el ritmo de escalada que había seguido hasta entonces. 

Siete años han pasado desde que este asunto fue incluido en un programa electoral. La Marea Atlántica, en 2019, incorporó por primera vez un apartado en el que hablaba de la “regulamentación sostible” de las viviendas turísticas. Pero fue en 2023 cuando se sumaron PSOE y BNG a la causa. El primero instaba a “continuar traballando na mesa das vivendas de uso turístico”, con la finalidad de regularlas. El segundo proponía la modificación del PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) y del Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería) para regular las VUT y su distribución en la ciudad.

Ya en abril de 2023 tuvo lugar la primera reunión de la mesa de diálogo sobre los pisos turísticos en A Coruña, cuando había 713, según el REAT (Registro de Empresas e Actividades Turísticas), una cifra que se había multiplicado por cinco desde las 141 existentes en enero de 2018. La segunda reunión se celebró en octubre y, la tercera, un año después.

La ciudad, por aquel entonces, contaba con más de 1.300 pisos turísticos, un número que ascendió hasta los 1.405 el 1 de julio de 2025. Cuatro días después, la ordenanza fue aprobada de forma definitiva, y ahí comenzó el descenso: en enero de este año, las viviendas de uso turístico registradas en A Coruña eran 1.332, y en febrero, 1.340, menos que antes de la entrada en vigor de la normativa.

Ergosfera califica la ordenanza de un “paso moi importante para a transformación do modelo que permitiu un crecemento continuo de VUT con cifras de incrementos anuais enormes (entre 2017 e 2024 o mínimo foi un 24% anual)”. No obstante, el colectivo puntualiza que, “nove meses desde a aprobación da ordenanza reguladora, o ritmo de recuperación de vivendas para o mercado do alugueiro residencial ou, como mínimo, o ritmo de desaparición de VUT da listaxe oficial do REAT, non parece que se corresponda coa realidade normativa vixente”.

La cuestión de las viviendas de uso turístico en A Coruña por lo tanto, “segue a ser un tema de traballo relevante para conseguir que o consenso social e político sobre a necesidade da súa regulamentación sexa máis amplo, xa que a ineficacia por agora da nova normativa da Coruña parece estar causada en gran medida por unha vontade municipal limitada na súa aplicación e, sobre todo, pola falta de apoio da Xunta de Galicia”, concluyen en su estudio los profesionales de Ergosfera.

Pleno de A Coruña de diciembre de 2025

Más de la mitad de viviendas de uso turístico de A Coruña incumplen la normativa

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