Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los coruñeses demuestran en Galgo Azul ser los más ‘tarados’ por los libros

Varios centenares de personas se acercaron  a la librería del Agra do Orzán para observar  la belleza imperfecta de la literatura. Tal fue la locura, que los volúmenes apenas duraron unas horas 

Jorge RiveiroDani Sánchez
Jorge Riveiro y Dani Sánchez
12/04/2026 02:01
Feria de Libros Tarados en Galgo Azul de A Coruña
Feria de Libros Tarados en Galgo Azul de A Coruña
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Libros tarados, o más bien tarados por los libros. Y es que si algo se demostró en la I Feria de Libros Tarados de Galgo Azul es que estos coruñeses están locos por los libros. Una corriente constante de gente, decenas de personas, cruzaron las puertas del establecimiento de la avenida de A Gramela ayer para buscar libros imperfectos o con marcas. Tal fue la locura, tantos fueron, que las novelas y volúmenes de las ocho editoriales participantes apenas duraron unas horas. No obstante, como en esto de la literatura no hay derrota posible –y lejos de disgustarse por la escasa duración de los ejemplares ‘tarados’– los fieles lectores herculinos se echaron sobre el catálogo habitual de la tienda y se lanzaron a compartir libros y letras en una jornada cultural y primaveral para el recuerdo.

“Non puido ter mellor acollida. Funcionou tan ben que xa había xente incluso antes de que chegáromos nós. Sabíamos que o público noso estaba adestrado, pero vimos moitas caras novas. Somos unha librería e parecían as rebaixas do Corte Inglés”, comentó entre risas Noelia Fraga, una de las trabajadoras de la librería Galgo Azul. El evento, organizado en conjunto con las editoriales Coco Books, Cumio, Ekaré, Juventud, Libre Albedrío, Thule, Triqueta y Zorro Rojo, ofreció un centenar de títulos en libro ilustrado, novela gráfica, cuento y narrativa que pudieron comprarse a un precio rebajado, a partir de cinco euros.

Lo que provocó una auténtica desbandada apenas horas después de que abriese el establecimiento del Agra do Orzán. De hecho, tanta fue la marabunta de gente que, por momentos, responsables de la tienda tuvieron que limitar la entrada.

Según Fraga, lo que más se vendió durante la jornada fueron los de la editorial Coco Books y los libros en gallego. La gran mayoría de compradores, según la trabajadora, fueron padres comprando para sus hijos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Una de las vías de tren que forman parte de la plataforma de carga y descarga de mercancías del Puerto Exterior de Langosteira

Así avanza la obra del acceso ferroviario al puerto de Langosteira, que ya encara la recta final
Iván Aguiar
Feria de Libros Tarados en Galgo Azul de A Coruña

Los coruñeses demuestran en Galgo Azul ser los más ‘tarados’ por los libros
Dani Sánchez
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño

La Xunta destaca la inversión de más de 90 millones en equipamiento y tecnología para reforzar la Atención Primaria
Agencias
18 marzo 2026 Gente en las playas con la llegada del buen tiempo

Hace 25 años | El buen tiempo anima a los coruñeses a disfrutar de las playas de la ciudad
Fran Moar