Los coruñeses demuestran en Galgo Azul ser los más ‘tarados’ por los libros

Feria de Libros Tarados en Galgo Azul de A Coruña

Libros tarados, o más bien tarados por los libros. Y es que si algo se demostró en la I Feria de Libros Tarados de Galgo Azul es que estos coruñeses están locos por los libros. Una corriente constante de gente, decenas de personas, cruzaron las puertas del establecimiento de la avenida de A Gramela ayer para buscar libros imperfectos o con marcas. Tal fue la locura, tantos fueron, que las novelas y volúmenes de las ocho editoriales participantes apenas duraron unas horas. No obstante, como en esto de la literatura no hay derrota posible –y lejos de disgustarse por la escasa duración de los ejemplares ‘tarados’– los fieles lectores herculinos se echaron sobre el catálogo habitual de la tienda y se lanzaron a compartir libros y letras en una jornada cultural y primaveral para el recuerdo.

“Non puido ter mellor acollida. Funcionou tan ben que xa había xente incluso antes de que chegáromos nós. Sabíamos que o público noso estaba adestrado, pero vimos moitas caras novas. Somos unha librería e parecían as rebaixas do Corte Inglés”, comentó entre risas Noelia Fraga, una de las trabajadoras de la librería Galgo Azul. El evento, organizado en conjunto con las editoriales Coco Books, Cumio, Ekaré, Juventud, Libre Albedrío, Thule, Triqueta y Zorro Rojo, ofreció un centenar de títulos en libro ilustrado, novela gráfica, cuento y narrativa que pudieron comprarse a un precio rebajado, a partir de cinco euros.

Lo que provocó una auténtica desbandada apenas horas después de que abriese el establecimiento del Agra do Orzán. De hecho, tanta fue la marabunta de gente que, por momentos, responsables de la tienda tuvieron que limitar la entrada.

Según Fraga, lo que más se vendió durante la jornada fueron los de la editorial Coco Books y los libros en gallego. La gran mayoría de compradores, según la trabajadora, fueron padres comprando para sus hijos.