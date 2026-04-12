Autobuses en la parada de Entrejardines

El proyecto de remodelación de Los Cantones entrará este lunes 13 de abril en una nueva fase, con el cierre al tráfico de Entrejardines —para comenzar su peatonalización— y el traslado de su parada de autobús metropolitano a la nueva localización en la calle Alcalde Manuel Casás, entre el teatro Colón y el edificio de Correos.

Con esta actuación, el Ayuntamiento avanza hacia la unión de las dos mitades de los jardines, con la que se busca "aportar unidad y coherencia estética al conjunto del entorno facilitando el tránsito peatonal con la creación de un recorrido alineado que formará un paseo orientado a la entrada del puerto".

La actuación afectará hasta el trecho final de la calle Santa Catalina. “Estamos ya muy cerca de tener unos Cantones totalmente nuevos, con un proyecto que, manteniendo la esencia histórica de esta localización icónica, responda a las demandas de una ciudad moderna. La transformación de Entrejardines, con ese abrazo entre las dos mitades de Méndez Núñez, es una parte fundamental y un nuevo paso importantísimo para estas obras” ,subrayó la alcaldesa, Inés Rey.

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El planteamiento de esta parte de la actuación, tal y como figura en la redacción del proyecto, busca concretar un nexo de unión entre las dos mitades de Méndez Núñez, hoy separadas por Entrejardines, y hacer el tramo accesible a los peatones utilizando la zona donde hoy se sitúa la parada de autobús como espacio de transición entre el espacio del jardín romántico y el del parque.

El corte de Entrejardines y el traslado de la parada del bus son las modificaciones en la movilidad de la zona en esta fase de la obra. Por lo demás, el tráfico se mantiene como hasta ahora en ambas direcciones, tanto en el Cantón Grande como en el Pequeño, y las zonas de carga y descarga seguirán estando situadas en Rúa Nueva y en Durán Loriga.

La remodelación de los Cantones avanza a paso firme, con más de la mitad de la ejecución superada. La renovación ya actuó sobre más de 12.000 metros cuadrados de pavimento en sus diferentes fases.