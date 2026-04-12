El juicio de la Primitiva millonaria de A Coruña: “Hay gente que me sigue llamando para alegar que son los dueños del boleto”

Xoaquín López, en un extracto del documental ‘El misterio del boleto premiado’ RTVE

El juicio por la Primitiva millonaria de 4,7 millones de euros que un lotero coruñés, Manuel Reija, aseguró encontrarse en su administración de San Agustín de 2012, comienza este lunes. Y si hay alguien que ha investigado este caso en profundidad, ese es Xaquín López. Periodista de investigación, presentó y guionizó el documental ‘El misterio del boleto premiado’, que RTVE emitió en 2023. Su labor le llevó, a su vez, a escribir el libro ‘El cambiazo’. Ahora, catorce años después de los hechos, llega el proceso judicial que sentará en el banquillo al lotero acusado y a su hermano, mientras que el presunto dueño legítimo del premio, según los investigadores, falleció en 2014.

López considera que el juicio “sin precedentes”, “llega muy tarde”, pero la familia del supuesto legítimo propietario podría encontrar, por fin, justicia, y con algo “inaudito”: “Puede darse la circunstancia excepcional de que los magistrados hagan un pie de página en la sentencia diciendo que se demostró que el propietario del boleto es José Luis A.C. En ese caso, la familia del fallecido podría ir con la sentencia a lo Civil y se le reconocería el premio. También puede ser que al lotero y a su hermano se les considere inocentes, y entonces este podría coger el primer vuelo a Madrid y reclamar el boleto”.

El periodista destaca la labor policial para encontrar al legítimo propietario del premio. Todo ello, en un contexto de tardanza en la investigación, que fue “muy complicada”. “Empezó tarde. Por ejemplo, las cámaras de Carrefour tenían que haber recogido a la personas que selló el boleto, y esas pruebas se perdieron”, señala. Otro factor que hace “inaudito” el caso es la cantidad de gente que reclamó ser el dueño del décimo de la Primitiva, 313 personas. “Hay gente que sigue pensando a día de hoy que es el propietario y me siguen llamado para alegar esto”, comenta López. Esto se debe a lo que se denomina como ‘pensamiento mágico’, es decir, una distorsión cognitiva que atribuye relaciones de causa-efecto a eventos no conectados, basándose en deseos. “Lo que pasó en A Coruña podía haber pasado en cualquier ciudad de España. En Teruel, por ejemplo, la reacción habría sido la misma”.

El juicio comienza mañana con el lotero acusado de quedarse con el boleto en el banquillo. El proceso durará seis días, y en él también está acusado su hermano, por entonces delegado de Loterías del Estado en A Coruña, por, supuestamente ayudarle en el trámite de presunta estafa. La Fiscalía solicita para el lotero que se le impongan seis años de cárcel por un delito de estafa o, de forma alternativa, por apropiación indebida. Para su hermano pide una condena similar por blanqueo de capitales y que abone 9,4 millones de euros. Alternativamente reclama que este sea enviado a la cárcel tres años por encubrir al lotero y, presuntamente, omitir que el hallazgo había sido de su hermano.