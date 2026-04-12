Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El juicio de la Primitiva millonaria de A Coruña: “Hay gente que me sigue llamando para alegar que son los dueños del boleto”

Xaquín López, autor de ‘El cambiazo’, considera que el proceso "inaudito" llega "muy tarde"

Lara Fernández
Lara Fernández
12/04/2026 04:30
Xoaquín López, en un extracto del documental ‘El misterio del boleto premiado’
Xoaquín López, en un extracto del documental ‘El misterio del boleto premiado’
RTVE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El juicio por la Primitiva millonaria de 4,7 millones de euros que un lotero coruñés, Manuel Reija, aseguró encontrarse en su administración de San Agustín de 2012, comienza este lunes. Y si hay alguien que ha investigado este caso en profundidad, ese es Xaquín López. Periodista de investigación, presentó y guionizó el documental ‘El misterio del boleto premiado’, que RTVE emitió en 2023. Su labor le llevó, a su vez, a escribir el libro ‘El cambiazo’. Ahora, catorce años después de los hechos, llega el proceso judicial que sentará en el banquillo al lotero acusado y a su hermano, mientras que el presunto dueño legítimo del premio, según los investigadores, falleció en 2014.

López considera que el juicio “sin precedentes”, “llega muy tarde”, pero la familia del supuesto legítimo propietario podría encontrar, por fin, justicia, y con algo “inaudito”: “Puede darse la circunstancia excepcional de que los magistrados hagan un pie de página en la sentencia diciendo que se demostró que el propietario del boleto es José Luis A.C. En ese caso, la familia del fallecido podría ir con la sentencia a lo Civil y se le reconocería el premio. También puede ser que al lotero y a su hermano se les considere inocentes, y entonces este podría coger el primer vuelo a Madrid y reclamar el boleto”.

El periodista destaca la labor policial para encontrar al legítimo propietario del premio. Todo ello, en un contexto de tardanza en la investigación, que fue “muy complicada”. “Empezó tarde. Por ejemplo, las cámaras de Carrefour tenían que haber recogido a la personas que selló el boleto, y esas pruebas se perdieron”, señala. Otro factor que hace “inaudito” el caso es la cantidad de gente que reclamó ser el dueño del décimo de la Primitiva, 313 personas. “Hay gente que sigue pensando a día de hoy que es el propietario y me siguen llamado para alegar esto”, comenta López. Esto se debe a lo que se denomina como ‘pensamiento mágico’, es decir, una distorsión cognitiva que atribuye relaciones de causa-efecto a eventos no conectados, basándose en deseos. “Lo que pasó en A Coruña podía haber pasado en cualquier ciudad de España. En Teruel, por ejemplo, la reacción habría sido la misma”.

El juicio comienza mañana con el lotero acusado de quedarse con el boleto en el banquillo. El proceso durará seis días, y en él también está acusado su hermano, por entonces delegado de Loterías del Estado en A Coruña, por, supuestamente ayudarle en el trámite de presunta estafa. La Fiscalía solicita para el lotero que se le impongan seis años de cárcel por un delito de estafa o, de forma alternativa, por apropiación indebida. Para su hermano pide una condena similar por blanqueo de capitales y que abone 9,4 millones de euros. Alternativamente reclama que este sea enviado a la cárcel tres años por encubrir al lotero y, presuntamente, omitir que el hallazgo había sido de su hermano.

Administración de San Agustín

Cómo se concluyó que el dueño fallecido de la Primitiva millonaria era de Monte Alto y viajaba con el Imserso

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Xoaquín López, en un extracto del documental ‘El misterio del boleto premiado’

El juicio de la Primitiva millonaria de A Coruña: “Hay gente que me sigue llamando para alegar que son los dueños del boleto”
Lara Fernández
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre

Diana Piñeiro: "¿Que no me puedo fiar de nadie? Es que la política es así, es como la guerra pero sin armas"
Noelia Díaz
El divulgador científico José Edelstein, ayer, en Crecer Creando

José Edelstein | “La ciencia es lo más humano de la cultura; no hay otra especie que la haga”
Dani Sánchez
José Manuel Vázquez, en la plaza de María Pita, con la estatua de la heroína al fondo

José Manuel Vázquez Forno | “La ciudad es un referente cultural y de ocio en todo el noroeste español”
Doda Vázquez