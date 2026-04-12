José Manuel Vázquez Forno | “La ciudad es un referente cultural y de ocio en todo el noroeste español”

José Manuel Vázquez, en la plaza de María Pita, con la estatua de la heroína al fondo Patricia G. Fraga

Abogado, secretario técnico de la Escuela de Relaciones Laborales, gran maestre de la Orden de Caballeros de María Pita y padre recién estrenado, José Manuel Vázquez Forno (A Coruña, 1979) tiene ahora mismo poco tiempo libre. Cuando lo encuentra, empuja el carrito de su hijo por el parque de Santa Margarita o da rienda suelta a su perfil más cocinillas: “Me gusta darme algún capricho, como un bogavante a la plancha, por ejemplo, pero mi plato estrella, que también es el que más me gusta, es el cocido”, explica.

¿Qué es lo primero que recuerda de la ciudad?

Mi camino a Ciudad Jardín y Paseo de los Puentes, de ir y volver al colegio. Era un remanso de paz en aquel momento. Luego se urbanizó, pero eran lo que ahora se denomina huertos urbanos, y la verdad es que podía ir caminando al colegio en medio de las lechugas y las patatas.

¿A dónde fue al colegio?

Al Hogar de Santa Margarita, un poco por tradición familiar. Allí estudiaron mis hermanos mayores, mis tíos... Y mis abuelos participaron en la función social que tenía el Hogar, con las hermanas Eulogia y Florinda Suárez Frige, que eran las fundadoras. También colaboraron, ya en menor medida, con el padre José Sardina. Mi abuela incluso ayudaba en la la residencia, dándole hospedaje a algunos chicos.

¿Qué recuerdo guarda de aquella etapa escolar?

La verdad es que muy bueno. Creo que son las amistades que al final te llevas...

¿Pero era buen estudiante o un poco travieso?

Sacaba buenas notas. Competía un poco con un amigo que se llama Eliseo a ver quién era el primero de la clase, aunque él siempre me llevaba ventaja.

¿Dónde jugaba?

Yo soy del Agra del Orzán y básicamente se jugaba en la calle. Luego viví en el barrio el esplendor de aquella época de Paco Vázquez, que puso en marcha la calle Barcelona, esa arteria comercial, y la verdad es que me recuerda mucho ahora a la zona de la plaza de Lugo. Tenías tiendas de todo. Creo que fue una de las arterias vertebradoras comerciales de la ciudad e incluso venía mucha gente de fuera.

¿Qué quería ser de mayor?

En principio, mi idea era Medicina, por aquello de cuidar la salud de las personas. Pero luego, mis hermanos mayores, que me llevan algunos años, estudiaron Derecho y metieron en mí un poco esa idea de que existe la posibilidad de cambiar la sociedad de esa forma. Y proteger los derechos y mejorar la vida de las personas.

¿Cuántos hermanos son?

Somos tres.

¿Y todos estudiaron Derecho?

Todos. La verdad es que lo de tener profesor en casa también ayudaba porque, al final, también eran profesores míos.

¿Cuáles son los barrios por donde se ha movido?

Básicamente, la zona del Agra do Orzán. La cultura de vivir coruñesa es mucho de barrio, creo yo. Y fundamentalmente me he movido en ese entorno.

¿Sigue viviendo en esa zona?

Ahora vivo un poco más abajo, en la zona del parque de Santa Margarita. He sido padre hace cuatro meses y ahora paseo por el parque con el carrito. Se respira bien, es un pulmón verde en la ciudad y luego tenemos también la Casa de las Ciencias... Espero llevar a mi hijo en breve.

¿Por qué ha elegido la plaza de María Pita para hacer la foto?

Como maestre de la Real Orden de Caballeros de María Pita creo que entronca muy bien la plaza, la estatua y los valores que representan a nuestra heroína: libertad, justicia... Son valores que yo también hago míos. Y es uno de mis rincones preferidos, junto con la plaza de Lugo y el parque de Santa Margarita.

El asociacionismo es otro de los referentes coruñeses...

Correcto.

¿Cómo llega a la orden?

Hace trece o catorce años, un amigo me plantea la posibilidad de echarles una mano. La junta directiva en aquel momento ya me nombra vicanciller y empiezo a colaborar con la junta de Gobierno desde dentro. A partir de ahí, he estado dos mandatos y ahora, en la función que me han pedido, después de un amplio apoyo en la asamblea –porque se vota–, con un 65% de apoyo. Y con una lista con tres mujeres en los cuatro primeros puestos y que es una lista casi paritaria.

Y, ya puestos, ¿para cuándo una maestre?

Creo que llegará el momento. Mi vicepresidenta, que es lugarteniente, es Paula Gundín y, cuando no estoy, me suple perfectamente. Yo creo que ese momento llegará.

¿A qué se dedica exactamente la orden?

Somos una asociación cultural, creada en el año 1990 –ya tenemos 36 años de historia– y nos dedicamos a difundir la historia de nuestra heroína María Pita, pero también de otros personajes históricos y a defender que la gente conozca la propia historia de la ciudad. Estamos inspirados en órdenes medievales, pero no tenemos una confesión religiosa ni tampoco militar ni política. Y, dentro de la asociación, como pasa en cualquier otra, habrá de todo.

¿Qué requisitos hay que reunir para entrar?

Hay que venir presentado por dos personas que apadrinan...

Pero, ¿qué méritos se valoran?

Sobre todo, el compromiso con la ciudad y con la defensa la historia coruñesa. Se valora el curículum por la junta del gobierno y salvo que tuviera algún problema, todas aquellas personas que nos lo soliciten, entran. Estamos en unos 130 caballeros a día de hoy, de los cuales 35 son caballeros mujeres, y eso es algo que me alegra mucho. El próximo 9 de mayo se invisten diez nuevos caballeros.

¿De qué presume cuando habla de su ciudad?

Vivimos en una ciudad maravillosa. El mar nos rodea y es algo que otras ciudades no tienen. Y, sobre todo, su gente y la sorna coruñesa, somos capital internacional del humor. La ciudad es un referente cultural y de ocio en todo el noroeste español.

¿Y algo que no le guste tanto?

El nordés, que te estropea un día de playa en agosto (risas).

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué momento de la historia de la ciudad iría?

A la época en la que vivían todavía familiares como mi padre, mis abuelos, mis tíos... Iría a ese momento en el que estaban los que ya no están.

Preguntas cascarilleiras

¿Churros de Bonilla o churros del Timón?

Pues mira, de patatas fritas soy de Bonilla, a muerte. Y de churros, del Timón.

¿Jardines de Méndez Núñez o monte de San Pedro?

Aunque el monte de San Pedro tiene unas vistas fantásticas, con una recuperación estupenda, me quedo con los jardines de Méndez Núñez. A mí me gusta mucho la naturaleza y allí puedes encontrar más de 500 especies arbóreas de todos los puntos del planeta. Y estatuas de Concepción Arenal, de Emilia Pardo Bazán... Tiene un valor histórico.

¿Calle de la Estrella o calle de la Barrera?

Barrera, sin duda ninguna. Nuestra pandilla quedábamos siempre en Casa Andrés, con Rafa, el otro, cuando estaba con el hijo de Pilar o en el Cocodrilo.

¿Bebe agua de Emalcsa o agua embotellada?

Acabo de estar en Madrid, cuando nos entregaron una copia del mapa de Juan de la Cosa en el Museo Naval de Madrid y notaba mucho la diferencia con el agua que tenemos en Coruña. De hecho, una de las razones de que Estrella Galicia o Coca Cola estén aquí es que tenemos un agua magnífica. Para cocinar, utilizo agua del grifo y para beber, pues agua embotellada. Y, si puede ser, botella de cristal.

¿Playa de Riazor o playa del Orzán?

Riazor. Me acuerdo de que mi madre nos llevaba de pequeños siempre a la playa de Riazor. Me acuerdo de que aún sonaba ‘Eva María se fue’, de Fórmula V. Ahora, de adulto, soy más de las Lapas, por el carácter un poco más natural que todavía conserva. Y es cierto que la arena de Riazor es un problema.

¿Recorre la ciudad a pie o motorizado?

Por la semana, me muevo en mi coche particular. Por el trabajo, voy a muchas partes de la ciudad y la verdad es que necesito el coche. Y, el fin de semana, a pie, disfrutando de la ciudad.

¿Es de helados tradicionales como los de la Colón o de sabores modernos como Bico de Xeado?

Pues soy de sabores más modernos. Además, desde la escuela organizamos todos los años una feria de empleo en la que acude Bico de Xeado y hemos disfrutado mucho de sus helados.

¿Y qué sabor es el suyo?

El de Maracuyá. Está buenísimo.

¿Prefiere una verbena o un concierto?

Un concierto. Me marcó mucho aquel de Santa Cristina, de Mike Oldfield, con The Corrs y Luar na Lubre. Fue espectacular, con 70.000 personas... Y recientemente he ido al de Coque Malla, en noviembre, antes de mi paternidad.

¿Prefiere Carnaval o San Juan?

Soy más de San Juan. Es un momento muy bonito en la ciudad. Bajábamos a la playa en pandilla y la verdad es que lo disfrutábamos mucho.

¿Dice más chorbo o neno?

Manejaba el koruño de pequeño, ahora alguna vez se me escapa... Yo era más de no te chines, achanta, el chukel y cómo gambea este.