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A Coruña

José Edelstein | “La ciencia es lo más humano de la cultura; no hay otra especie que la haga”

Divulgador científico y anfitrión de Stephen Hawking en su primera visita a Galicia, aterrizó ayer en la tienda Crecer Creando para compartir sus conocimientos y “convertirlos en algo bello”

Dani Sánchez
Dani Sánchez
12/04/2026 04:10
El divulgador científico José Edelstein, ayer, en Crecer Creando
El divulgador científico José Edelstein, ayer, en Crecer Creando
Patricia G. Fraga
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La pasión por aprender y descubrir fue lo que llevó a José Edelstein (Buenos Aires, 1968) a dejar la carrera de Ingeniería Electrónica en cuarto curso y decantarse por su verdadera pasión: la física. “Un error conceptual” que por suerte corrigió fue lo que llevó al divulgador científico a tener una trayectoria internacional al alcance de muy pocos. Y es que, el que hace 18 años actuó de anfitrión en la primera visita de Stephen Hawking a Galicia con motivo de la recepción del Premio Fonseca puede decir orgulloso que, si hay algo que tiene, son conocimientos y experiencias de sobra en lo que a la ciencia se refiere. Sobre todo en física cuántica y astronomía. Precisamente esos conocimientos y experiencias, cuya pasión reside en “convertirlos en algo bello” fue lo que llamó la atención de las decenas de personas que se acercaron ayer a la tienda de juegos de mesa y de ingenio de Ana Rodríguez, Crecer Creando, donde compartió “un rato agradable” bajo la atenta mirada de los más curiosos.

“Uno escribe y da charlas y el contacto con la gente tiene ese factor que la escritura no tiene. Eso es lo más lindo”, explica el divulgador argentino. Si algo tiene de especial la ciencia es la continua búsqueda por encontrar una respuesta a todo: “Un investigador no descubre grandes cosas todos los días. Solemos llamar momentos ‘eureka’ a los que marcan un antes y un después en un campo determinado”, incide Edelstein. Aunque la gran mayoría de investigadores realmente vivan más bien de “momentos ‘eurekitas’”.

Infinitas miradas al cielo

Uno de esos momentos ‘eurekitas’ para el investigador fue la publicación de su último libro, ‘Trece maneras de mirar al cielo’, que acaparó ayer la gran mayoría de preguntas por parte del público. En él, Edelstein entrelaza astronomía, historia y arte, presentando cada capítulo como una nueva perspectiva para entender el cosmos. Aunque eso no quiere decir que solo haya trece formas. “Probablemente haya infinitas”, tal y como especula el autor en el propio prólogo.

Él se centra en trece capítulos que, “más que miradas, son reflexiones”. Una de ellas está dedicada a Neil Armstrong, el primer ser humano en pisar la superficie de la Luna y con el que el propio Edelstein llegó a contactar para ofrecerle el mismo premio que Hawking recibiría en 2008, aunque lo rechazó. En el capítulo dedicado al astronauta americano, el argentino reflexiona sobre el cielo que Armstrong vio desde la Luna. “Eso nos lleva a poner a la Tierra en otro lugar. El único lugar donde no vemos a la Tierra en el cielo es desde la propia Tierra”, expone el investigador.

Sin embargo, si algo tiene muy claro el escritor es que la ciencia por “chocante” que pueda parecer, también es cultura. “La ciencia es lo más humano de la cultura. Sabemos que las aves hacen nidos, eso hace que tengan algo de arquitectas. No sabemos si responden a algún criterio estético. No obstante, no conozco a ninguna otra especie que haga ciencia”, concluye.

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