Herido un niño de 10 años en A Coruña tras ser atropellado en As Conchiñas

Entorno de la avenida de As Conchiñas Archivo El Ideal Gallego

Un niño de 10 años ha sido herido, con una fractura en una pierna, en un atropello ocurrido en la noche del sábado en A Coruña, en la avenida das Conchiñas. El menor permanece ingresado de forma estable en el Hospital Materno Infantil, según informa el 061.

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Un particular alertó al 112 Galicia, cerca de las 21.00 horas, de que había un niño herido por este suceso, aunque estaba consciente. El incidente ocurrió a la altura del número 13, donde se encuentra la salida del aparcamiento y junto a un parque infantil.

La central de emergencias trasladó el aviso a los Bomberos de A Coruña, a la Policía Local, a Protección Civil y al personal del 061. Basándose en el relato del personal sanitario, una ambulancia trasladó al menor al centro hospitalario con una fractura de pierna. Allí fue intervenido y, actualmente, sigue ingresado, pero sin complicaciones.