Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Herido un niño de 10 años en A Coruña tras ser atropellado en As Conchiñas

Ep
12/04/2026 12:01
Entorno de la avenida de As Conchiñas
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Un niño de 10 años ha sido herido, con una fractura en una pierna, en un atropello ocurrido en la noche del sábado en A Coruña, en la avenida das Conchiñas. El menor permanece ingresado de forma estable en el Hospital Materno Infantil, según informa el 061.

Atestados de la Policía Local en un accidente

Herida una mujer y dos perros en un atropello en Novo Mesoiro

Más información

Un particular alertó al 112 Galicia, cerca de las 21.00 horas, de que había un niño herido por este suceso, aunque estaba consciente. El incidente ocurrió a la altura del número 13, donde se encuentra la salida del aparcamiento y junto a un parque infantil.

La central de emergencias trasladó el aviso a los Bomberos de A Coruña, a la Policía Local, a Protección Civil y al personal del 061. Basándose en el relato del personal sanitario, una ambulancia trasladó al menor al centro hospitalario con una fractura de pierna. Allí fue intervenido y, actualmente, sigue ingresado, pero sin complicaciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

TUna mujer sujeta una bandera de Irán en el centro de Teherán

¿Qué ha fracturado el diálogo en Islamabad? Las líneas rojas que separan a EEUU e Irán
EFE
Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover del Artemis II

Los astronautas de Artemis II destacan su unión y aprecio por la Tierra entre aplausos
EFE
El ideal gallego

Herido un niño de 10 años en A Coruña tras ser atropellado en As Conchiñas
EP
Intervención de la Guardia Civil en un accidente de tráfico

Muere un hombre en un accidente en San Cibrao das Viñas
EP