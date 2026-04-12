Imagen actual de coruñeses disfrutando del buen tiempo en uno de los arenales de la ciudad |Archivo EL IDEAL GALLEGO

El Ideal Gallego se hacía eco hace 25 años de que el buen tiempo lanzaba a los coruñeses a disfrutar de las playas de la ciudad. No obstante, a pesar del calor reinante no todos los hoteles colgaron el cartel de completo aunque la ocupación se hizo notar. También ese día era noticia la arribada del primer crucero del año que permaneció amarrado casi toda la jornada. El ‘Black Watch’ se encargó de inaugurar la temporada y su llegada coincidió con la celebración del décimo aniversario del muelle de Trasatlánticos. Por otra parte, en 1951, el diario publicaba un editorial a través del cual volvía a posicionarse contrario a la construcción de un cementerio en las inmediaciones del monte de San Pedro, ya que lo consideraba un “disparate”.

Hace 25 años | El buen tiempo anima a los coruñeses a disfrutar de las playas de la ciudad

El tráfico denso en las calles de la ciudad, peatones cargados con cámaras fotográficas y vehículos con matrículas de otras provincias indicaban ayer que A Coruña inició ya su semana de pasión por el ocio, para unos, y fervor religioso, para otros. El comienzo de estas vacaciones ha estado acompañado por una grata sorpresa. El sol pintó ayer la mejor de sus sonrisas y dio la bienvenida a los turistas que ayer llegaban a la ciudad. Aunque no todos los hoteles han colgado todavía su cartel de completo, la ocupación hotelera se dejaba notar ayer en los establecimientos coruñeses. La portuguesa constituye la principal clientela extranjera que visita estos días A Coruña. Clientela que se caracteriza por un alto poder adquisitivo y deseos de consumir en grandes superficies comerciales.

La ciudad recibió ayer al primer crucero del año que permaneció amarrado casi todo día. Al igual que ocurrió en el 2000, el ‘Black Watch’ fue el encargado de inaugurar la temporada en la ciudad. Su llegada también coincidió con la celebración del décimo aniversario del muelle de Trasatlánticos.

El 11 de abril de 1991 atracaba por primera vez un crucero en el nuevo muelle. En aquella ocasión fue un barco de pasajeros inglés, el ‘Canberra’, el encargado de inaugurar la dársena. Ahora, diez años después, el balance en movimiento de este tipo de buques ronda los 60 barcos y la Autoridad Portuaria espera alcanzar pronto los cien cruceros anuales.

Hace 75 años | Un nuevo cementerio en el monte de San Pedro

A juzgar por las noticias que se facilitaron en la última sesión de la Permanente, el Municipio intenta llevar a efecto la construcción del nuevo cementerio en terrenos cercanos al monte de San Pedro. Cuenta ya con la necesaria autorización para ello.

En varias ocasiones hemos escrito para oponernos a que el cementerio sea construido en un paraje a todas luces inadecuado. Sabemos que nuestras palabras y advertencias de hoy caerán en el vacío, pero no queremos hacernos solidarios de tan evidente error (disparate sería la calificación más adecuada) y por eso escribimos estas líneas que, como las anteriores, no variarán el criterio municipal.

Después de una intensa y fructífera campaña de pesca en los mares de Terranova, llegaron a La Coruña los barcos-pareja ‘Virgen del Coro’ y ‘Virgen de la Pastora’, de matrícula de San Sebastián, com base en el puerto coruñés y los ‘Arrospe’ y ‘Ulía’ de la misma matrícula, con base en el referido puerto vasco.