Falsa alarma en Riazor por un hombre que estaba en la orilla del mar en plena alerta naranja

La actuación generó mucha expectación en Las Esclavas Cedida

El peligro que entraña el oleaje en las playas de Riazor y el Orzán juega a veces malas pasadas. Muchas personas ven riesgo donde realmente no lo hay. Así ocurrió este domingo en la zona de Las Esclavas.

Testigos presentes en la zona llamaron a la Policía Local para alertar del peligro que corría un hombre. Dos coches del 092 que estaban en el parking de Riazor salieron enseguida hasta el lugar, pero lo que se encontraron allí fue simplemente a un varón que estaba en la orilla con los pies en el agua.

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La actuación policial generó mucha expectación en la zona, pero en ningún momento hubo verdadero riesgo ya que el hombre estaba en una pequeña charca que se forma de manera natural con la llegada del agua del mar a las rocas. Sin embargo, algún testigo se asustó y decidió llamar a la Policía Local por precaución.

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Lo cierto es que en ese momento el oleaje en la bahía era bastante importante y, de hecho, MeteoGalicia tiene activada hasta este mediodía la alerta naranja por olas que pueden llegar a los seis metros de altura.