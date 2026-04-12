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A Coruña

El Hogar de Santa Margarita se ejercita a ritmo de zumba por una buena causa

Redacción
12/04/2026 03:54
El colegio Hogar de Santa Margarita acogió una clase solidaria de zumba en beneficio de la ONG Aire
El colegio Hogar de Santa Margarita acogió una clase solidaria de zumba en beneficio de la ONG Aire
Carlota Blanco
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El deporte también puede ser una herramienta de sensibilización y apoyo. Así lo creen desde la Asociación Integral de Rescate en Emergencias (AIRE), quienes durante la tarde de ayer  reunieron a doce monitores de zumba y utilizaron el Colegio Hogar de Santa Margarita como el escenario perfecto para que varias decenas de personas se movieran por una buena causa: ayudar a financiar los proyectos humanitarios de la asociación.

Todo ello se desarrolló en las instalaciones del colegio coruñés con motivo de una nueva edición de su evento ‘Zumba Solidaria’, una iniciativa abierta a todo el público y en la que un año más se ofreció una gran master class por parte de los profesionales para combinar ejercicio físico, música y diversión.

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Revive en imágenes la clase de zumba solidaria de la ONG Aire

El colegio Hogar de Santa Margarita acogió una clase solidaria de zumba en beneficio de la ONG AireVer más imágenes

La disciplina, en la que se realizan ejercicios aeróbicos al ritmo de diferentes músicas (samba, merengue, reguetón, cumbia, salsa, flamenco o pop) mientras se fortalece y se da flexibilidad al cuerpo de forma divertida, fue la excusa perfecta para que personas de todas las edades se acercasen al centro herculino. De hecho, aunque la participación estaba dirigida a un público adulto, muchos fueron los niños que terminaron sumándose a la actividad. Aunque, con el objetivo de facilitar la asistencia de familias, durante el evento también hubo talleres para que los más pequeños –y más vergonzosos– se entretuviesen mientras el resto se ejercitaba con música.

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