Cortes de tráfico en A Coruña por la etapa de O Gran Camiño: desvíos y buses afectados de O Portiño y Los Rosales a la Torre de Hércules

O Gran Camiño en su edición de 2024 por A Coruña Archivo DXT Campeón

A Coruña vivirá el próximo martes, 14 de abril, la etapa inaugural de la prueba ciclista de O Gran Camiño, una cita contrarreloj que, además de reunir a los principales referentes del ciclismo mundial y estatal, provocará algunas afecciones en el tráfico de la ciudad.

La figura central de la etapa será la Torre Hércules, que acogerá la salida de una carrera en la que los ciclistas se dirigirán por el Paseo Marítimo hacia Labañou y Los Rosales, donde enfilarán hacia O Portiño y, de nuevo por el Paseo Marítimo, regresarán a los pies del faro romano, donde estará la meta.

Un amplio dispositivo coordinado por el Ayuntamiento intentará minimizar las afecciones en el tráfico, aunque desde las áreas de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana aconsejan a vecinos y visitantes que planifiquen los desplazamientos, prioricen ir en bicicleta o a pie, usar los medios de transporte y evitar el vehículo privado y respetar la señalización de estacionamiento para que ningún vehículo quede bloqueado en el interior del circuito una vez que se realicen los cortes de tráfico, aproximadamente entre las 11.00 y las 18.00 horas.

El Ayuntamiento ha dividido en tres sectores los 15 kilómetros de la etapa de O Gran Camiño para organizar el tráfico durante el tiempo que dure la prueba contrarreloj. El primero será el que abarque desde la salida en la Torre de Hércules hasta el Palacio de los Deportes de Riazor, es decir, el Paseo Marítimo en las zonas del faro, As Lagoas, Orzán y Riazor. El segundo sector estará localizado entre el Paseo Marítimo, a la altura de Las Eslavas, San Roque de Afuera y el entorno de Labañou, mientras que el tercero está conformado por el barrio de Los Rosales y O Portiño.

El Gobierno local también avisa de que varias líneas del bus urbano se verán afectadas por O Gran Camiño, mientras que el interurbano no sufrirá cambios. En cuanto al transporte escolar, desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a que se contacte con las empresas y los centros de cara a conocer las alternativas más adecuadas en cada caso.

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Sector 1: de la Torre de Hércules a Riazor

Los trabajos de montaje del circuito empezarán el lunes 13 de abril por la tarde, pero los cortes de tráfico no se iniciarán hasta el martes 14, a las 11.00 horas.

Los principales puntos de corte del tráfico serán:

Paseo Marítimo, desde la rotonda de la Torre y en todo su recorrido hasta O Portiño

Curros Enríquez, en Zalaeta, en dirección al Paseo

Calle Sol, en la glorieta de Salesianos, que será desviada hacia la calle Hospital

Calle Hospital, a la altura d ela plaza de María Auxiliadora

Calle Alta, en la glorieta del Paseo, que será desviada hacia la calle Socorro

Regidor Somoza, que será desviada hacia Comandante Fontanes

Calvo Sotelo, a la altura de Alfredo Vicenti

Avenida de La Habana, a la altura de Ciudad Jardín

Manuel Murguía, a la altura de Almirante Cadarso

Con todo esto, los vecinos del barrio de Adormideras podrán salir con normalidad por Regata Cutty Sark y se aconseja que circulen por el Paseo Marítimo hacia el túnel de O Parrote. En cualquier caso, estará habilitado un bypass en el entorno de la glorieta de la Torre para permitir la circulación desde el barrio hacia la avenida de Navarra y Monte Alto.

Desde As Lagoas no se podrá acceder al Paseo Marítimo durante el tiempo que dure el corte de tráfico, por lo que la circulación se tendrá que dirigir hacia la avenida de Hércules.

En el entorno de la Domus, el tráfico rodado será desviado hacia la calle de Albert Camus, mientras que en la confluencia de Curros Enríquez y Ramón del Cueto la circulación tendrá que desviarse hacia el Campo de Marte y la calle de la Torre, o bien hacia Zalaeta y Pescadería, ya que no se podrá acceder a Barrié de la Maza a la altura del hotel.

Desde la calle Hospital, al no poder acceder al Paseo Marítimo, el tráfico rodado será desviado hacia Zalaeta, tanto en sentido Campo de Marte como hacia Pescadería en sentido salida.

El tráfico de la calle Sol será desviado hacia la calle Hospital y el barrio de Zalaeta en la rotonda en la avenida de Barrié de la Maza.

Desde la calle Alta el tráfico circulará por la calle Socorro hacia Zalaeta en la rotonda de Barrié de la Maza y el de Regidor Somoza y la salida del túnel de la plaza de Pontevedra será desviado hacia Comandante Fontanes. Por este itinerario se desviará también el que llegue de Corderlería y la zona del Orzán.

La calle Pondal estará abierta al tráfico, del mismo modo que el tramo de la avenida de Buenos Aires hacia Rubine y la calle Riazor. También estará operativa la salida del aparcamiento del paseo de la glorieta de las Catalinas.

Por último, el tráfico desde la avenida de La Habana será desviado hacia Calvo Sotelo y Alfredo Vicenti en sentido plaza de Pontevedra. Desde Calvo Sotelo no se podrá circular hacia la avenida de Buenos Aires a la altura de la plaza de Portugal, por lo que el tráfico deberá circular bien hacia la plaza de Pontevedra o hacia Peruleiro y las rondas por la avenida de La Habana.

La entrada del aparcamiento del Paseo Marítimo en Calvo Sotelo y la gasolinera de la plaza de Portugal sí estarán operativas.

En este sector habrá, además, zonas en las que estará prohibido aparcar.

Desde este domingo ya no se podrá estacionar en Juan Sebastián Elcano, delante de la confluencia del Paseo con la calle Cutty Sark y delante del hotel. Desde el lunes, 13 de abril, se prohíbe estacionar en el aparcamiento de la Torre de Hércules y en el Paseo entre la cárcel y la glorieta del faro.

Ya el propio martes, 14 de abril, estará prohibido aparcar en todo el recorrido y entre la glorieta de As Lagoas y la cárcel, entre las calles Cantábrico y Santa Teresa y en el entorno del colegio de Salesianos.

Los garajes no podrán funcionar normalmente desde las 11.00 horas, cuando se conratará el tráfico en el circuito, y hasta, aproximadamente las 18.00 horas, cuando se deberían terminar las tareas de desmontaje.

Coches aparcados junto a la Torre de Hércules Quintana

Sector 2: Las Esclavas, San Roque de Afuera y Labañou

Los puntos de corte de tráfico más destacados en esta zona son:

Paseo Marítimo, en todo su recorrido

Paseo de Ronda, a la altura de Almirante Cadarso

Mister Archer Milton Huntington, a la altura de Francisco Rodríguez Otero

Torrente Ballester, en la calle Honduras

Calle Honduras, a la altura de la calle Paraguay

Ronda de Outeiro, en el tramo entre las glorietas de Los Rosales y Labañou, cortada ya en el cruce con Gran Canaria

Manuel Azaña, en el lado par, en sentido a Los Rosales

Travesía de Los Rosales, en la rotonda del Paseo en dirección al barrio

En el entorno del Paseo Marítimo, en la zona del estadio de Riazor, se desviará el tráfico hacia el Paseo de Ronda por Manuel Murguía o Julio Rodríguez Yordi. En la zona de Náutica, en el Paseo de Ronda, el tráfico hacia Las Esclavas se dirigirá hacia Marqués de Cacalcanti y Almirante Cadarso. Desde Mister Archer Milton Huntington tampoco se podrá acceder al Paseo Marítimo, por lo que el tráfico se desviará hacia Francisco Rodríguez Otero para regresar hacia la avenida de Gran Canaria.

La etapa de O Gran Camiño dejará prácticamente aislado el barrio del resto de la ciudad, entre las 11.00 y las 18.00 horas.

Para los desplazamientos de los residentes se habilitará un punto de acceso en Emilio González López hacia la travesía de Los Rosales y otro en la glorieta de Labañou de la Ronda de Outeiro. Para llegar a la zona más cercana a la plaza de Berta Tapia y el Millenium será preciso ir por la carretera de los Fuertes y entrar en Los Rosales por Alfonso Rodríguez Castelao. En la glorieta de la confluencia de esta con Manuel Azaña el tráfico rodado girará a la derecha para incorporarse en el ramal del giro hacia la travesía de Los Rosales.

El recorrido autorizado para los residentes será por la Travesía de Los Rosales hacia la glorieta de la confluencia con la avenida de Fernando Suárez García y por Gerardo Porto hacia la glorieta del Millenium y, finalmente, hacia la Ronda de Outeiro.

Para salir del barrio habrá que ir por la Ronda de Outeiro, en la glorieta de Labañou. La circulación desde ahí será hacia la Ronda de Outeiro, donde se incorporará al tráfico en la glorieta de acceso a Los Rosales, avenida de Gran Canaria y la carretera de Los Fuertes.

Estará también prohibido aparcar el día de la carrera en el Paseo de Ronda, en la zona de Las Esclavas, en el Paseo Marítimo en la zona de la avenida de San Roque de Afuera, hasta la glorieta de Labañou, y en la Ronda de Outeiro entre la rotonda de Labañou y Manuel Azaña. Además, los que queden en la avenida de Labañou, en el Paseo en San Roque de Afuera entre la rotonda y el Millenium y en Manuel Azaña en sentido a Los Rosales, no podrán desaparcar durante el corte (de 11.00 a 18.00). Lo mismo les ocurrirá a los garajes por los que pase la prueba.

Carretera junto al Millenium Quintana

Sector 3: Los Rosales y O Portiño

Los principales puntos de corte y desvío del tráfico serán:

Manuel Azaña, en el lado par, de entrada a Los Rosales

Travesía de Los Rosales, en la rotonda del Paseo Marítimo, en dirección a Los Rosales

Emilio González López, en la calzada del lado par

Simón Bolívar, en el tramo entre Carmen Rodríguez-Losada Trulock y el Centro Municipal de Empleo

Carmen Rodríguez-Losada Trulock en todo su recorrido

Carretera de los Fuertes, desde Carmen Rodríguez-Losada Trulock hasta la rotonda de Cuatro Vientos

Carretera de O Portiño en todo su recorrido

Paseo Marítimo desde O Portiño a Labañou

Travesía Los Rosales, en la rotonda del Paseo Marítimo, en dirección Los Rosales

Dadas las condiciones del recorrido, no será posible acceder o salir en coche desde O Portiño, el puerto y la EDAR de Bens entre las 11.00 y las 18.00 horas.

El acceso al barrio se habilitará excepcionalmente desde la carretera de los Fuertes hacia Simón Bolívar, a la altura del número 49, onde podrán bajar hacia Emilio González López, Suárez Ferrín o Manuel Azaña en aquellos tramos que no esté cortada la circulación. La salida de residentes de Simón Bolívar será a través del cruce con Manuel Azaña y hacia la calzada de sentido salida del barrio.

El parque del monte de San Pedro permanecerá abierto, pero para el acceso rodado se llegará por la carretera de los Fuertes hacia el lugar de Pedra da Barca, pues el tramo desde Cuatro Vientos a Los Rosales estará cortado. Ya en la glorieta de la confluencia con Carmen Rodríguez-Losada Trulock habrá un punto de control regulado en ambos sentidos que facilitará el cruce del reocrrido de la prueba hacia y desde el equipamiento público.

Estará prohibido aparcar en la Ronda de Outeiro, entre la glorieta de Labañou y Manuel Azaña, en Emilio González López delante del Centro Municipal de Empleo y en Simón Bolívar entre el número 33 y Carmen Rodríguez-Losada Trulock. Además, tampoco lo podrán hacer los coches, caravanas y autobuses de la avenida de Fernando Suárez García en el entorno del ascensor del Monte de San Pedro. Entre las 11.00 y las 18.00 tampoco se podrán desaparcar los vehículos situados en Manuel Azaña y en Emilio González López, entre Manuel Azaña y el Centro Municipal de Empleo. Los que estén en las bolsas de aparcamiento entre Emilio González López y Simón Bolívar coincidentes con los tramos donde está cortado el tráfico tendrán que salir por esta última calle hacia Manuel Azaña y usar el punto de permeabilidad regulado que habrá en el lugar.

Los garajes de los tramos cortados no podrán tampoco funcionar con normalidad.

Cambios en las rutas de los autobuses

Las líneas del bus urbano que sufrirán desvíos son las siguientes:

Líneas 3 y 3A (San Pedro de Visma - Adormideras): No podrán acceder a Los Rosales ni al Paseo Marítimo. Bajarán por la Carretera de los Fuertes hacia Castelao y Manuel Azaña, donde habrá una parada provisional a la altura del número 23. Desde ahí seguirán recorrido hacia la Ronda de Outeiro y avenida de Gran Canaria, donde retomarán el recorrido habitual hasta la plaza de Portugal. Además, al estar cortado el Paseo, el recorrido por el Ensanche seguirá por Alfredo Vicenti hacia la plaza de Pontevedra y San Andrés, donde retomarán el recorrido habitual por Juan Flórez hacia los Cantones. En cuanto a la 3A, llegará a la plaza d Pontevedra por Alfredo Vicenti, San Andrés, Sol, Hospital, plaza de España, San Juan, Orillamar y García Canzobre para acceder a Adormideras.En Adormideras no se prevén desvíos dentro del barrio, pero la línea 3 saldrá por la avenida de Navarra, calle de la Torre, plaza de España, Panaderas, San Andrés y plaza de Pontevedra, desde donde continuará por su recorrido habitual hasta Labañou. Por su parte, la línea 3A circulará con normalidad también hasta Labañou. En Labañou y Los Rosales, las dos líneas se desviarán por la avenida de Gran Canaria, ya que no será posible acceder a la avenida de Labañou y Los Rosales, y circularán directamente por la carretera de los Fuertes hasta Cuatro Vientos y San Pedro de Visma.

Línea 7 (Avenida de Hércules - O Ventorrillo): No podrán acceder ni a la avenida de Buenos Aires ni al entorno del estadio de Riazor.Circulará hacia O Ventorrillo por su recorrido habitual hasta llegar a Fernando Macías y la avenida de Calvo Sotelo, donde se tendrá que desviar por la plaza de Portugal y la avenida de La Habana hacia el Paseo de Ronda y la glorieta de Náutica, donde cambiará de sentido y recuperará su itinerario normal.Hacia Monte Alto podrá llevar su recorrido habitual hasta la calle Gregorio Hernández, donde girará por la avenida de La Habana hacia la plaza de Portugal y Alfredo Vicenti para llegar a la plaza de Pontevedra, donde retomará su recorrido habitual por Juan Flórez.

Línea 11 (As Lagoas - Marineda City): No podrán acceder al Paseo Marítimo en el tramo entre la calle Sol y As Lagoas. Mientras que en el recorrido hacia Marineda City no habrá cambios, en el caso de la ruta hacia As Lagoas se tendrá que desviar en la calle Sol hacia la calle Hospital, plaza de España, San Juan, Orillamar, avenida de Navarra y Ronda de Monte Alto, donde hará cabecera en la misma parada usada habitualmente por las líneas 6 y 6A.

Líneas 12 (Los Rosales - Chuac - Materno) y 14 (Los Rosales - O Castrillón): No podrán acceder a Los Rosales, donde incluso perderán la cabecera de la ruta.La línea 12, en el sentido hacia el Materno, tendrá su cabecera en Manuel Azaña, 23, donde habrá una parada provisional. Desde ahí circulará hacia la Ronda de Outeiro y Gran Canaria, donde continuará por su recorrido habitual. Hacia Los Rosales la ruta no cambiará hasta llegar a Labañou, donde no tomará la calle Honduras y se desviará por la avenida de Gran Canaria y la carretera de los Fuertes hacia Castelao y Manuel Azaña, donde estará la cabecera.En cuanto a la línea 14, hacia O Castrillón la cabecera está en Manuel Azaña, 23, y desde ahí circulará por la calle hasta la Ronda de Outeiro y la avenida de Gran Canaria, donde continuará su recorrido normal. En el sentido hacia Los Rosales circulará con normalidad hasta Labañou, donde se desviará a su llegada a la calle Honduras para ir por Gran Canaria, carretera de los Fuertes y hacia Castelao y Manuel Azaña, donde se situará la cabecera.

Línea 14 del bus urbano, una de las afectadas

El servicio de taxi funcionará con normalidad, excepto en el caso de la parada del Paseo de Ronda, en Las Esclavas, que estará anulado.

Por su parte, las estaciones de BiciCoruña que estén en el recorrido de la etapa estarán cerradas: Aquarium, Torre de Hércules, Casa de Sol, Millenium, Los Rosales, Los Rosales - Labañou y Los Rosales III - Centro de Formación.