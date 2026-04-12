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A Coruña

Birmingham despide con el público en pie y una gran ovación a la Sinfónica

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
12/04/2026 10:52
La ciudad de Birmingham fue la segunda parada del tour de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Los 2.600 asistentes al concierto despidieron en pie y con una gran ovación a los músicos de la formación coruñesa
La ciudad de Birmingham fue la segunda parada del tour de la Orquesta Sinfónica de Galicia
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Las 2.600 personas que este sábado pudieron disfrutar de la Orquesta Sinfónica de Galicia en Birmingham despidieron en pie y con una gran ovación a los músicos dirigidos por Roberto González-Monjas

El Symphony Hall de Birmingham acogió la segunda parada de la gira británica de la OSG, que se inició este viernes en Bristol y que seguirá este domingo en Basingstoke, el lunes en Manchester, el miércoles en Londres y el jueves en Nottingham para cerrar el viernes en Sheffield.

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Las imágenes del éxito de la OSG en su gira por Inglaterra

La ciudad de Birmingham fue la segunda parada del tour de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Los 2.600 asistentes al concierto despidieron en pie y con una gran ovación a los músicos de la formación coruñesaVer más imágenes

El repertorio compuesto por las 'Danzas meigas nº 1' de Rogelio Groba, el 'Sombrero de tres picos' de Falla, el 'Concierto de Aranjuez' de Joaquín Rodrigo, 'Ma mère l'Oye' y el 'Bolero' de Ravel y la 'Sinfonía sevillana' de Turina conquistó al público inglés, que terminó el concierto con su auditorio repleto en pie para ovacionar a la orquesta coruñesa. 

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Según dejó reflejada la OSG a través de sus redes sociales, fue "otra noche para recordar" con un "público entregado que terminó en pie". "Gracias, Birmingham por recibirnos así", expresan los músicos de la Sinfónica, sin tiempo para descansar y ya con la parada en Basingstoke en la agenda.

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