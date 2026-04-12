Así avanza la obra del acceso ferroviario al puerto de Langosteira, que ya encara la recta final

Una de las vías de tren que forman parte de la plataforma de carga y descarga de mercancías del Puerto Exterior de Langosteira Javier Alborés

El proyecto del acceso ferroviario del Puerto Exterior de Langosteira, una actuación clave que tardó años en ponerse en marcha, encara su recta final, con la previsión de que esté acabado el próximo verano. La plataforma con las vías por las que circularán los trenes ya es visible en la mayor parte del trazado.

La obra se divide en dos actuaciones: la red ferroviaria de las instalaciones portuarias y el ramal que enlaza Langosteira con la red general en el Eje Atlántico. Esta última parte del proyecto la asumen conjuntamente la Autoridad Portuaria y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El presupuesto global necesario para llevar a cabo esta actuación ronda los 160 millones de euros.

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Sobre el ramal para conectar la dársena con la red general, los promotores de la obra explican que en la actualidad se trabaja “en la finalización de los revestimientos de túneles y galerías”, “en el montaje de vía” y en la ejecución de las “instalaciones ferroviarias y de señalización” necesarias. Una de las actuaciones destacadas se ejecutó a finales del pasado mes de marzo, cuando se realizó la conexión con el Eje Atlántico.

"Buen ritmo"

El Puerto y el Adif añaden que los trabajos del acceso ferroviario continúan avanzando “a buen ritmo” y que ya han superado “uno de sus principales hitos” clave, con “la finalización de la perforación” de todos los túneles y de las galerías incluidas en el proyecto.

El nuevo ramal, de vía única, tendrá 6,7 kilómetros y discurrirá de forma subterránea a lo largo de 5,3, a los que se suman otros 2,1 para las galerías de evacuación de los tres túneles del trazado. Cuenta con tres túneles principales. El número 1 discurre entre Suevos y Vío, tiene una longitud de 3,7 kilómetros y es el más largo de los tres. Representa más del 55% del recorrido total del enlace ferroviario del puerto con la red general.

Trabajos para instalar la playa de vías en el Puerto Exterior de Langosteira Javier Alborés

La excavación de estos pasos subterráneos se desarrolló mediante la técnica del Nuevo Método Austríaco, consistente en el arranque del material con técnicas de voladura y excavación con medios mecánicos y aplicando sostenimientos flexibles.

Características

Esta infraestructura, que empezó a ser construida a principios de 2022, se ha diseñado para una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, en vía única de ancho ibérico sin electrificar, aunque la plataforma (de 8,35 metros de anchura) estará preparada para su futura electrificación, ya que uno de los lados será más ancho que el izquierdo para dejar espacio a postes de la catenaria.

La ejecución de esta actuación comprende la construcción y equipamiento de los túneles y sus galerías de evacuación. Esto incluye la instalación de sistemas de vigilancia y antiintrusión, señalización de evacuación, ventilación, iluminación; detección, alarma, y extinción de incendios. También son necesarios sistemas de comunicaciones fijas y móviles, centro de control, abastecimiento de agua y electricidad. Además, los trabajos suponen la ejecución los edificios técnicos, el montaje de vía, ocho estructuras (un paso superior y siete emboquilles) y los sistemas de control, mando y señalización.

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Los dos organismos públicos también aclaran que los tráficos de mercancías que usarán esta infraestructura no pasarán “por la estación de viajeros de A Coruña-San Cristóbal” y que en la terminal de mercancías de San Diego no será necesaria “ninguna adaptación para el tráfico de trenes”.

Terminal en el puerto

Las obras de la red ferroviaria interior de Langosteira las ejecuta la Autoridad Portuaria y se iniciaron en julio de 2024. Este proyecto, que permitirá que los trenes puedan cargar y descargar las mercancías en la dársena, consta de un trazado con un haz de cuatro vías, que se separan por pares a ambos lados de la carretera principal de acceso de vehículos al puerto. Se completa con una prolongación en la zona más cercana al dique de abrigo, con una plataforma ferroviaria de tres vías, como área de apoyo para los trabajos de composición y descomposición de los convoyes.

La infraestructura ferroviaria interior consta de 7,5 kilómetros de vía en placa con dos zonas claramente diferenciadas. La primera de ellas es la zona del acceso, donde se produce la conexión con el ramal exterior. Está prácticamente finalizada su construcción en estos momentos.

La segunda zona se corresponde a la playa de vías, que es donde se realizan las maniobras de los trenes en su ciclo de carga, descarga y transporte de mercancías del Puerto Exterior. Se compone de cuatro vías que en inicio se separan en ambas márgenes de la carretera principal de la dársena. Al final de la playa de vías se proyecta una plataforma ferroviaria de tres vías, que está en ejecución en la actualidad.

Trabajos para instalar la playa de vías en el Puerto Exterior de Langosteira Javier Alborés

Como parte de este proyecto dentro del recinto portuario, se está finalizando en la actualidad la construcción del edificio técnico para la implantación del enclavamiento que dirigirá la operativa de la infraestructura ferroviaria.

El Puerto señala que esta infraestructura es “apta” para permitir “las maniobras de los trenes en su ciclo de carga, descarga y transporte de las mercancías”, incluyendo “todas las obras precisas” para su ejecución, como son “el movimiento de tierras, drenajes, reposición de servidumbres, superestructura e instalaciones de seguridad”. Además, asegura que los trabajos en el interior de la dársena se coordinan “con la utilización normal del puerto por parte de las empresas operadoras”.

Mejora sustancial

La infraestructura ferroviaria completará la operatividad del Puerto Exterior, ya que permitirá realizar los traslados de los tráficos de graneles sólidos y líquidos que aún se operan en el Puerto Interior de A Coruña, además de aumentar el área de influencia de la dársena y facilitar la implantación de nuevos operadores.

Las empresas que descargan grano en la dársena y la futura terminal de Exolum se beneficiarán de esta infraestructura, ya que podrán utilizarla para transportar mercancías por tren. También está previsto que el tráfico de bioetanol, que actualmente se realiza en el Puerto Interior, se traslade a Langosteira.

El acceso ferroviario a Langosteira ha tardado en gestarse 16 años desde que se realizasen los primeros trámites administrativos para diseñar el proyecto de obra. Aunque el Puerto Exterior comenzó a funcionar en 2012, el enlace ferroviario sufrió años de retrasos debido a cambios en el diseño, estudios de impacto ambiental y trámites administrativos. No fue hasta el año 2021 cuando se desbloqueó la puesta en marcha de esta iniciativa. Lo hicieron el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el presidente de la Xunta de Galicia en aquel momento, Alberto Núñez Feijóo.

En 2022 se suscribió el Convenio para el desarrollo del acceso ferroviario al Puerto Exterior por parte del Ministerio de Transportes, Adif, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Este acuerdo encomendó a Adif Alta Velocidad la ejecución de las obras ferroviarias proyectadas, incluyendo la licitación, adjudicación, ejecución y dirección de aquellas, y la del resto de contratos necesarios para su consecución, bajo supervisión del Puerto coruñés.

El organismo de infraestructuras ferroviarias dio por iniciadas las obras de ejecución del acceso ferroviario el 29 de septiembre de 2022, tras la firma del acta de replanteo.