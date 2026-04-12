Alerta naranja en las playas de A Coruña: los dueños de los perros se saltan el precinto y los surfistas cumplen

Aunque en los últimos tiempos A Coruña casi se había acostumbrado a la tranquilidad meteorológica, este fin de semana el tiempo no ha acompañado y las agencias como MeteoGalicia y Aemet han tenido que volver a decretar alertas en la ciudad.

Accesos a las playas de A Coruña precintados por la alerta naranja en el litoral Víctor Seoane

Durante este domingo, ambas agencias meteorológicas activaron la alerta naranja en el litoral por un fuerte oleaje que podría dejar alturas de olas de hasta seis metros.

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La situación llevó al Ayuntamiento a precintar la entrada a las playas de A Coruña para evitar incidencias, pero las barreras físicas no impidieron que muchas personas pisasen el arenal.

En el Orzán se pudo ver cómo numerosos vecinos bajaban a la arena para pasear a su perros mientras las olas arreciaban en las playas. Mientras, en el lado contrario, los surfistas, muchas veces criticados por salir a practicar su deporte en medio de alertas meteorológicas, no se dejaron ver esta vez en la costa.