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A Coruña

Segundo local tapiado en dos días en el Agra do Orzán de A Coruña

Belén Cebey
Belén Cebey
11/04/2026 10:29
Bajo tapiado en Villa de Negreira
Un obrero trabaja para tapiar el bajo en Villa de Negreira
Cedidas
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En el barrio del Agra do Orzán continúa la clausura de locales que habían sido ocupados ilegalmente. Este sábado, un operario ha procedido a tapiar un bajo situado en la calle Villa de Negreira, 37, un local que permanecía okupado y que en el pasado albergó una tienda de Cadena 100.

Según relatan vecinos de la zona, los trabajos se están realizando sin presencia policial, únicamente con la intervención del obrero encargado de sellar el acceso al inmueble. A diferencia de otros casos recientes en el entorno, esta actuación no estaría relacionada con problemas de drogas, sino exclusivamente con una situación de ocupación ilegal.

Bajo tapiado en Villa de Negreira
Un obrero trabaja para tapiar el bajo en Villa de Negreira
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El caso recuerda a lo ocurrido recientemente en la calle Alcalde Lens, también en el Agra do Orzán, donde se llevó a cabo una actuación similar. Con esta intervención, ya son dos los bajos vacíos clausurados en apenas dos días en el barrio, lo que refleja una creciente actividad para recuperar espacios que permanecían en desuso o en situación irregular.

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