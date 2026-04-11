Pata Pata lleva a A Coruña el trabajo de los perros policía de la Guardia Civil

Una imagen de archivo de Pata Pata en 2025 El Ideal Gallego

El próximo fin de semana, los días 18 y 19 de abril, A Coruña acogerá una de las citas más esperadas por los amantes de los animales: la feria Pata Pata, que se celebrará en el recinto de EXPOCoruña.

Entre las principales atracciones del evento destaca la presencia del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que ofrecerá demostraciones en directo del trabajo que realizan sus perros especializados. Estos equipos caninos están entrenados para misiones clave como la detección de sustancias, la búsqueda de personas y las labores de rescate.

Los asistentes tendrán la oportunidad de observar de cerca cómo estos perros trabajan junto a sus guías en situaciones simuladas, mostrando su disciplina, capacidad de respuesta y el alto nivel de entrenamiento que poseen.

La feria Pata Pata se consolida así como un evento de referencia para el público “pet friendly”, combinando actividades divulgativas, exhibiciones y espacios dedicados al bienestar animal.

Una cita imprescindible para los “dog lovers” que quieran disfrutar de un fin de semana diferente y conocer de primera mano el importante papel que desempeñan los perros en la seguridad y emergencias.