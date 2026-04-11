Párkinson a los 50: “Lo que llevé peor fue tener que dejar de trabajar”

Susana Amaro Caamaño y Kuka García Rodríguez, en la Asociación Párkinson Galicia-CoruñaAsociación Párkinson Galicia - Coruña Patricia G. Fraga

Susana Amaro Caamaño y Kuka García Rodríguez fueron diagnosticadas de párkinson de inicio temprano hace casi una década. Dos casos distintos que comparten la dificultad de asumir siendo joven una enfermedad neurodegenerativa que se asocia a personas mayores. Hoy cuentan su historia al Ideal Gallego con motivo del Día Mundial del Párkinson, una patología que padecen 13.000 personas en Galicia y que va en aumento. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en los últimos 20 años, los pacientes se han incrementado en más de un 80% en todo el mundo y el número de fallecimientos se ha duplicado.

La enfermedad siempre empieza manifestándose en pequeñas cosas. Fue en mayo de 2017 cuando Susana recibió la confirmación de lo que ya sospechaba: tenía párkinson. Ella es médico de familia y pasaba por una temporada de mucho estrés debido a problemas familiares, lo que actuó como un “disparador” de la enfermedad. “Es muy frecuente”, asegura esta sanitaria, que ella misma se dio el diagnóstico cuando se percató de que experimentaba micrografía: “Yo siempre tuve ‘letruja’ como buen médico que era, pero un día haciendo un informe me di cuenta de que cada vez la letra era peor y más pequeña”.

Kuka recibió la noticia un año después que Susana, a finales de 2018. También tenía un trabajo “muy intenso”, en este caso de inspectora ambiental, lo que le obligaba a viajar mucho y pasar muchas horas en el coche. Un día empezó a notarse excesivamente cansada y sentía que caminaba como “arrastrando los pies”. Luego vino el desequilibrio y le empezó a temblar la mano izquierda. “Ahí ya dije: aquí pasa algo”, recuerda.

La realidad

La primera imagen que vino a la cabeza de Kuka fue una persona mayor que sufre de temblores. “Pero la realidad no es esa”, asegura. Un 15% de los casos se dan en menores de 50 años y solo el 30% de los pacientes experimenta este síntoma. Susana, por ejemplo, apenas tiene temblor y padece más otras señales como brandicinesia –lentitud extrema de los movimientos físicos– o manifestaciones más “invisibles”, como dormir mal o temas relacionados con la salud mental, como la depresión, muy común en estos pacientes. Kuka, por su parte, nota más el desequilibrio, aunque en su caso sí tiene temblor en la mano izquierda.

“Muchas veces la gente nos ve fenomenal, pero el día tiene 24 horas. Cuando tomas la medicación le das al organismo lo que le falta, que es la dopamina, el neurotransmisor que tenemos mal. En el momento en el que la dopamina está haciendo su efecto más alto estás genial, pero a lo mejor a las dos horas no nos podemos mover”, explica Kuka. Por ello, Susana pone el foco en que cuando convives con esta enfermedad hay que vivir el día a día, sino el “momento a momento”.

Asumir la enfermedad

Centrarse en el aquí y ahora es clave para asumir esta enfermedad neurodegenerativa, aseguran ambas pacientes. “Lo más difícil fue la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar, porque sabes que no se va a quedar ahí”, cuenta Kuka. Para Susana lo fue, sin embargo, dejar de trabajar. “Fue lo que llevé peor. Además, como era médico de cabecera pasar de estar detrás de la mesa de la consulta a estar enfrente, sobre todo en Atención Primaria, me costó muchísimo”, recuerda.

Aunque Susana intentó conseguir una adaptación del puesto de trabajo, no lo logró. Pero ese camino la llevó a descubrir a la Asociación Párkinson Galicia-Coruña y, aunque tuvo algo de reticencia al principio –habitual entre los pacientes que temen verse reflejados en el avance de la enfermedad de sus compañeros– todo cambió cuando llegó y se encontró con unos profesionales especializados “con muchísima empatía” y un ambiente de comprensión y ayuda mutua entre compañeros que llegan a ser amigos.

El ejercicio, clave

Kuka también se dio cuenta de que la asociación, que atiende actualmente a más de 700 pacientes y sus familias, era el sitio donde más le podían ayudar –y mejor–. Allí acude tanto a fisioterapia como a logopedia e incluso ha llegado hasta a recuperar “el deporte de su vida”: el tenis de mesa. Tal y como recuerda esta usuaria, la actividad física es “primordial” en los pacientes con párkinson y esta entidad –que ha llevado a cabo más de 20.000 intervenciones en 2025– tiene en marcha un proyecto desde 2024 centrado en los beneficios que el tenis de mesa reporta a los usuarios.

Kuka, que ayuda como entrenadora en esta iniciativa, explica que al ser un deporte muy rápido les ayuda a estimular la parte cognitiva y, al no ser de contacto, las posibilidades de lesiones son mucho menores. También ayuda en temas relacionados con el equilibrio.

Y aunque la enfermedad siga inevitablemente su curso, ambas pacientes coinciden en que, con los apoyos adecuados, es posible seguir jugando la partida y disfrutando de cada momento de tregua: “Hay que vivir aquí y ahora”.