Luz Casal: “A Coruña es un lugar importantísimo en mi vida”

Luz Casal deleitó a los coruñeses en el Palacio de la Ópera Patricia C. Fraga

A media luz y entre aplausos, una Luz Casal ataviada con un abrigo blanco con líneas naranjas abrió su concierto en A Coruña con '¿Dime lo que has hecho conmigo?' y 'A cada paso que doy'. Tras cautivar a su audiencia, la icónica voz gallega saludó diciendo que "Coruña es un lugar importantísimo en mi vida. Es un lugar cargado de memorias, de mis primeros años, de mis vacaciones".

'Volver a comenzar' trajo al escenario un tono más emotivo y a una marquesa de Luz y Paz que, tras hacer gala de su humildad con una reverencia, deleitó a los presentes con 'Sentir'. Así presentó su nueva producción 'Me voy a permitir', calificada como la más ecléctica de su carrera.

Este nuevo álbum tiene dos caras, dijo Luz, "la de las canciones compuestas por otras personas que sirven para expresar sentimientos importantes y la de las canciones originales que reflejan un presente más íntimo". 'Lágrima', versión en español del fado homónimo de Amalia Rodrigues, y 'Bravo', "una canción dedicada al odio, porque ya está bien de tanto amor", alegó.

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Múltiples aplausos recibió la intérprete, despojada de su abrigo, con los clásicos 'Entre mis recuerdos' y 'No me importa nada', a la que definió como "unha canción para todas as mulleres". Y 'Como Todo cambia', un juego de luces dio paso a la sensualidad de 'Besaré el suelo' con una de las grandes ovaciones de la noche.

Después de un intermedio musical, Luz Casal volvió, más deslumbrante si se puede, con un vestido negro y botas rockeras entonando ‘Un nuevo día’, ‘El blues de la cebolla’ y un emotivo canto a la esperanza titulado ‘Nada es imposible’. Un gran momento se vivió cuando el público se puso de pie para bailar y cantar ‘Rufino’, ‘Loca’ y ‘Un pedazo de cielo’.

Tras unos breves minutos que parecían anunciar el final, al grito de “oe, oe, oe”regresó vestida de lentejuelas plateadas, brillando con una ‘Negra sombra’ cantada en gallego, para cerrar con ‘Piensa en mí’ y ‘Te dejé marchar’, no sin antes decir “graciñas” a su querido público.