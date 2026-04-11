Los vecinos de O Martinete denuncian un “narcobúnker” en la carretera de Someso

Un joven, ayer, junto a la parcela okupada en O Martinete Javier Alborés

Los puntos de venta de droga pueden encontrarse en casi cualquier barrio de la ciudad, normalmente en pisos. En algunos casos, sin embargo, el lugar escogido es más original. Por ejemplo, en la carretera de O Martinete, donde los vecinos han denunciado la existencia de un punto de menudeo en los contenedores de obra de una parcela abandonada en la DP-0512. Lo llaman el “narcobúnker”.

Hace más de un año que un par de individuos, un hombre y una mujer, entraron en la parcela y se instalaron en los viejos contenedores que habían acogido a los comerciales del edificio de viviendas que iba a levantarse allí antes de que el cambio de la normativa ambiental impidiera al constructor aprovechar el terreno, porque se convirtió en inundable al encontrarse al pie del río Mesoiro. El proyecto quedó en el aire, y los contenedores, en el terreno.

De hecho, aún puede leerse el cartel de ‘oficina de información’. Se enchufaron a la red eléctrica y comenzaron a traficar. Los vecinos aseguran que habían sido expulsados de un edificio cercano hacía poco, el antiguo Talleres Carral, donde también traficaban, así que sus clientes llegaron enseguida. “Normalmente vienen en coches con la matrícula tapada”, comentan. Esta precaución no es baladí: los vecinos de O Martinete no están dispuestos a que su barrio se convierta en una zona marginal. Ya han sufrido bastante con la existencia de un edificio en construcción, paralizado por el estallido de la crisis del ladrillo, que se había convertido en el hogar de toxicómanos y otros elementos indeseables. El Ayuntamiento lo demolió motu proprio en diciembre de 2024 y, desde entonces, los vecinos han estado vigilantes.

Cortes eléctricos

Por ejemplo, fueron ellos los que convencieron al dueño para que presentara una denuncia, en agosto del año pasado. Y también fueron los vecinos los que llaman continuamente a la compañía eléctrica para que les corten el empalme y así dejarles a oscuras. También toman nota de cada coche que entra en la parcela, y transmiten toda esa información a la Policía Nacional.

En realidad, es algo bastante normal. Los vecinos son los primeros en advertir algo extraño en su calle, como el trasiego de individuos sospechosos entrando y saliendo a horas intempestivas. Muchas veces sus quejas acaban desembocando en una actuación policial.