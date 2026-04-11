El cuarto piso del número 35 de la calle Real incendiado hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Un incendio en la cuarta planta del número 35 de la calle Real alertó y asustó hace 25 años a los vecinos del centro. Más de dos horas tardaron los bomberos en extinguir el fuego originado por un cortocircuito en un televisor. Hace 50 años era noticia la venta de varios terrenos municipales a particulares, uno de ellos en la calle Juan Canalejo. Hace 75 años, a estas alturas de 1951, estaban en su recta final las obras de mejora que se estaban realizando en la zona de Puerta Real y que incluían una glorieta para facilitar la circulación de los vehículos. El 11 de abril de 1926, un siglo atrás, El Ideal Gallego advertía sobre el timo que estaba realizando una mujer que pedía dinero haciéndose pasar por la asistenta del canónigo de La Colegiata.

Miércoles, 11 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Alarma en el centro por un incendio en la calle Real

Un matrimonio y su hijo estuvieron a punto de morir intoxicados por el incendio que se produjo ayer, 10 de abril de 2001, en una vivienda de la calle Real. A las cuatro de la madrugada, un cortocircuito en el televisor del cuarto piso del número 35 de la calle Real provocó el fuego. Los bomberos necesitaron más de dos horas para extinguir las llamas.

La enorme cantidad de humo y de espuma dificultó las labores de rescate de las víctimas, una de las cuales estaba muy enferma. Como medida de precaución, los bomberos y la Policía Local desalojaron el edificio donde se produjo el fuego, así como el colindante, al dirigirse a este las llamas y correr el riesgo de que se propagasen a otros inmuebles. La vivienda quedó completamente destruida por las llamas. Las galerías reventaron y los cristales cayeron en la calle más céntrica de la ciudad.

Domingo, 11 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Ramón Otero Pedrayo fallece a los 88 años

Don Ramón Otero Pedrayo, fallecido a los 88 años de edad, será enterrado el lunes en Orense. El 19 de diciembre de 1974, Otero Pedrayo, el patriarca de las Letras Galegas, enviaba a El Ideal Gallego uno de los últimos artículos para prensa –si no el último– que nuestro periódico publicó el domingo 5 de enero de 1975, en un número monográfico dedicado a Castelao en el XXV aniversario de su muerte.

Por otra parte, en el Ayuntamiento se han firmado dos escrituras sobre enajenación de terrenos a particulares. La primera escritura correspondía a un solar de la calle Juan Canalejo y Orzán-Riazor, que se vendió a don Miguel Piu Rodríguez en 48 millones de pesetas. Autorizó la escritura el notario señor Sanz Valdés. El otro terreno correspondía a un sobrante de camino público en el lugar de Costabella, a favor de don Maximino Pardo, en 323.000 pesetas.

Miércoles, 11 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Casi terminada la reforma de la zona de Puerta Real

Ya están a punto de terminar las reformas que desde hace algún tiempo se están realizando en la Avenida de la Marina (zona de Puerta Real), donde ha desaparecido gran parte del jardín infantil para formar una lágrima circular que facilitará el viraje de los trolebuses de aquella cabeza de línea.

En el capítulo de sucesos, Antonio Souza Liñares, de 29 años de edad, casado, industrial, domiciliado en Peruleiro número 9, denunció en la Comisaría de Policía que de su casa le sustrajeron diversos objetos que valora en 900 pesetas.

Además, por personal de la Ayudantía de Marina de Viveiro fue sorprendido en Vares el buque español “Estrella Polar”, de la matrícula de Villajoyosa, que conducía, de contrabando, un importante cargamento de café, azúcar y tabaco, procedente de Tánger.

Domingo, 11 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Falsa asistenta del canónigo de La Colegiata

Anda por ahí suelta una aprovechada sujeta que, titulándose asistenta del dignísimo y caritativo canónigo de la Colegiata de La Coruña don José Sánchez Mosquera, se dedica a visitar a algunas familias pidiéndoles limosna en nombre de tan prestigioso sacerdote. Nos ruega éste hagamos constar que él nunca autorizó a persona alguna para que recoja limosnas en su nombre. Lo advertimos a nuestros lectores para que si se presenta esa frescales ante alguno de ellos, llamen a un guardia, y le pidan que ponga a tan desaprensiva sujeta a buen recaudo.

En clave cultural, hoy, domingo, 11 de abril de 1926, a las siete y media de la tarde, se celebrará en el Centro Cultural de Santo Tomás de Aquino una interesante velada filarmónico-teatral, estrenándose la comedia en dos actos “Qué descansada vida”.