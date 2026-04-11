El mercado sostenible de San Cristóbal acoge este domingo actividades gratuitas para toda la familia

Mercado ecológico en la plaza de España EC

A Coruña celebrará este domingo 12 de abril una nueva edición del mercado ecológico de la plaza de San Cristóbal, que incluirá un ciclo de actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos con el objetivo de fomentar el consumo responsable y la economía circular.

La iniciativa, impulsada por el Concello da Coruña, contará con una programación que combina propuestas lúdicas y divulgativas, con especial atención a la participación infantil.

La jornada arrancará a las 10.00 horas con el espacio de dinamización “Arte do residuo”, que se prolongará hasta las 15.00 horas. Entre las actividades previstas destaca también la visita de Uskoruña, programada entre las 11.00 y las 13.00 horas.

A las 11.30 horas dará comienzo el obradoiro infantil de reciclaje “Tulipanes de lluvia”, una actividad gratuita con inscripción previa que podrá formalizarse en el propio mercado a partir de las 10.00 horas. El taller contará con un máximo de 15 plazas y tendrá una duración aproximada de una hora.

El programa se completará a las 13.00 horas con una charla divulgativa a cargo de Dévalo Mel, titulada “El lado vivo de la miel: miel cruda, pura y poderosa”. La sesión abordará el proceso de producción de la miel cruda, sus propiedades y su recorrido desde la labor de las abejas hasta su envasado.

Tras la cita de este domingo, el mercado sostenible tendrá continuidad el próximo 19 de abril en la plaza de España, en una nueva jornada organizada por el Concello dentro de su programa de mercados ecológicos itinerantes. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía, de forma participativa, los principios del consumo responsable y la economía circular.