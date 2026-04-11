Cómo se concluyó que el dueño fallecido de la Primitiva millonaria era de Monte Alto y viajaba con el Imserso

Administración de San Agustín Quintana

Un boleto de Primitiva millonario, más de 300 demandantes que aseguraron ser su dueño, dos acusados que irán a juicio el próximo lunes y un solo un legítimo propietario de los 4,7 millones de euros. José Luis A.C., coruñés y residente en Monte Alto, falleció en enero de 2014 y está enterrado en el cementerio de San Amaro. Para los investigadores, está claro: él fue quien compró el boleto. Y nunca supo que había ganado.

A.C., según concluyó la larga pesquisa policial, es el presunto auténtico propietario del boleto de la Primitiva que el 26 de junio de 2012 se selló en la administración de Carrefour de Alfonso Molina. Cuatro días después, el 30 de junio, su combinación fue la ganadora de los casi cinco millones de euros en el sorteo de la Primitiva. Ignorante de tal circunstancia, acudió el 2 de julio de dicho año a la administración de loterías de San Agustín, regentada por el ahora acusado de estafa, Manuel Reija, para quien se piden seis años de prisión.

Este, según el escrito de la Fiscalía, recibió varios boletos que le entregó A.C. para su comprobación, hasta que, supuestamente, apareció en la pantalla el mensaje “Premio superior. Llevar resguardo a delegación”, “imprimiéndose simultáneamente el comprobante donde expresamente se recoge la obligación de devolución”.

Conocedor del alto importe, según la Fiscalía, el lotero “se lo quedó para sí y no comunicó al apostante dicho extremo ni le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal, convenciendo así al apostante de que no había obtenido premio alguno e impidiendo el cobro del premio”.

El lotero, una vez el apostante abandonó la administración, volvió a introducir el boleto “dos veces en el terminal” y “ese mismo día acudió a la delegación provincial de loterías y apuestas del Estado de A Coruña regentada por su hermano, Miguel Reija, el también acusado –por blanqueo de capitales–, con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor”. Según la Fiscalía, el acto de “disfrazar” los hechos llevó al lotero a decir que se había encontrado el boleto, “insistiendo en su solicitud de cobro en diversas ocasiones a través de escritos”.

La investigación

José Luis A.C. falleció en enero de 2014 a los 68 años de edad, con la convicción de que no había ganado premio alguno e ignorante de la actuación de los anteriores. Estaba casado y tenía una hija, quienes, como herederas, reclaman el importe del décimo premiado. Pero, si este nunca fue conocedor de los hechos y no fue uno de los 300 coruñeses que se presentaron en el Ayuntamiento para alegar que el premio les pertenecía, ¿cómo llegó la policía a la conclusión de que él fue el legítimo propietario del boleto?

El documental ‘El misterio del boleto premiado’, que RTVE emitió en 2023 y que está presentado y guionizado por el periodista de investigación Xaquín López, descubre cómo se llevaron a cabo las pesquisas hasta tener un nombre. El inspector jefe de la Policía, José Manuel López, asegura que no hay duda. Y los viajes del Imserso fueron la clave.

La Policía pidió a Loterías y Apuestas del Estado que les facilitasen las administraciones que habían sellado las combinaciones de los boletos comprobados en San Agustín, entre los que se encontraba la ganadora. Casi la totalidad de las apuestas las sellaba en su barrio, pero también el ganador había jugado en diferentes localidades españolas –Fuerteventura, Torremolinos, Palma de Mallorca y Caldas de Reis– dos combinaciones de números, escritas manualmente. Así, estudiando los viajes del Imserso que habían salido de A Coruña en aquel periodo, llegaron a la persona que, desgraciadamente, había fallecido. Su mujer y su hija fueron interrogadas y, en dicha entrevista, la Policía verificó su versión.

Antes de todo esto y un año después de que el premio millonario recayese en A Coruña, el Ayuntamiento inició el proceso para encontrar a su dueño. No sin antes comenzar la investigación policial en la que se logran identificar once huellas, pero ningún resultado claro. Si el dueño no aparecía en dos años, el décimo pasaba a pertenecer a quien se lo encuentra. En este caso, el lotero ahora acusado y que, de ser declarado inocente, se hará con el tan esperado premio. El Ministerio Público solicita que se entregue el boleto premiado a las herederas de este hombre, y, en el caso de que no puedan cobrarlo, que sean los dos acusados lo que abonen los 4,7 millones de euros.