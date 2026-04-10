Vigo y el Celta comienzan su carrera para discutir a A Coruña la capitalidad musical

Abel Caballero golpea un balón junto a Balaídos Archivo El Ideal Gallego

Lo que hace un año era una mera previsión a medio plazo, como contaba en julio El Ideal Gallego, parece que afronta ya el ser una realidad: Vigo y el Celta comienzan oficialmente su carrera por arrebatar la capitalidad musical a A Coruña y, con ella, los grandes conciertos.

La Junta de Gobierno del Consistorio vigués aprobará hoy la concesión por 50 años, prorrogable a 75, del estadio de Balaídos al Celta, para que el club pueda utilizar el recinto no solo para fines deportivos, sino también para “fines terciarios” y “complementarios”. Esto supone que Balaídos podrá ser de nuevo testimonio de grandes citas musicales, como la de Guns N’ Roses en 2023 o la de Maddona en 1990.

La diferencia radicará en que el recinto deportivo, que encara las últimas fases de su reforma, contará ahora con un mayor aforo que permitirá superar los 25.000 asistentes que se dieron cita hace tres años para ver a Axl Rose, Slash y compañía.

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Los números que se manejaban hace un año es que tras la reforma Balaídos el aforo para citas musicales se sitúe en torno a los 35.000 espectadores, superando así con creces las máximas capacidades que tiene ahora mismo A Coruña para grandes citas de pago: 16.000 personas simultáneas en el muelle de Batería o las 25.900 que se han establecido como el máximo en el estadio de Riazor para el concierto de El Último de la Fila en el mes de junio.

El estadio de la ciudad olívica se situaría así en una posición propicia para empezar a captar grandes citas musicales con mayor asiduidad, estableciéndose así como la opción gallega para competir con grandes aforos similares del norte como son Anoeta en San Sebastián o Cornellá en Barcelona, que ya son opciones elegidas para grandes conciertos en la mitad superior de la península.

A Coruña también colaborará con el Dépor para mejorar Riazor y que “genere valor los 365 días al año”

Y mientras el Ayuntamiento de Vigo y el Celta abrazan ese “diálogo” del que presume su alcalde, Abel Caballero, y comienzan este viernes esa carrera por la capitalidad musical de Galicia, A Coruña sigue a la espera.

Tras la renuncia a acoger partidos del Mundial 2030, el Gobierno local coruñés y el Dépor anunciaron un principio de acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para que el estadio de Riazor sea “un espacio que genere valor los 365 días del año”, en alusión a actividades deportivas, sociales y culturales.

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La colaboración institucional, en el caso de A Coruña, avanza por ahora en silencio, para concretar próximamente cómo será la reforma del estadio municipal y establecer a qué aspirará el futuro Riazor.