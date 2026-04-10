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A Coruña

Rey, sobre la situación financiera del Ayuntamiento: "Es óptima"

Asegura que el remanente negativo de Tesorería de 9,6 millones es solo "una foto fija"

Abel Peña
Abel Peña
10/04/2026 14:26
El interventor municipal, junto a la alcaldesa, Inés Rey, en un plenoPleno del día 5 de marzo de 2026, en el ayuntamiento de A Coruña
El interventor municipal, junto a la alcaldesa, Inés Rey, en un plenoPleno del día 5 de marzo de 2026, en el ayuntamiento de A Coruña
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La alcaldesa, Inés Rey, salió hoy al paso de las críticas de la oposición (PP y BNG) sobre la situación financiera del Ayuntamiento, tras conocerse que el remanente de Tesorería es negativo: de 9,6 millones de euros. La regidora intervino en el programa radiofónica 'Cita en María Pita', donde señaló que "mucha gente opina sin saber, desconociendo lo que hay". 

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Rey sobre todo repitió los argumentos del portavoz del Gobierno local y concejal de Hacienda, José Manuel Lage, en el pleno del día anterior: la deuda viva actual del Ayuntamiento es del 15,9% que es, recalcó, tres veces menor que la que tenía el Gobierno de Carlos Negreira. En 2025 se ejecutaron 48 millones de euros de inversión "una cifra récord".

Además, en los últimos seis meses, el plazo medio de pago a proveedores fue de menos de 30 días. "Si no tuviéramos una situación económica saneada, no podríamos hacerlo", señaló. En cuanto a la liquidación económica, "es una foto fija, varía de un lado a otro, no podemos tomar la foto fija de un día como si fuera la situación estructural del ayuntamiento". 

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Asegura que hay ingresos previos que no se han materializado. "Es una situación financiera óptima, buena. No va a haber una afectación a inversiones ni servicios", sentenció, denunciando "discursos interesados y catastrofistas". 

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