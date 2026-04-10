¿Qué hacen cien personas en A Coruña dibujando en el suelo?

Una escena sorprendió a los coruñeses que se pasearon por el centro de la ciudad durante la mañana de este viernes, decenas de jóvenes sentados en el suelo, con sus blocs abiertos y los lápices en la mano, dibujando con calma en medio del ritmo habitual de la ciudad. No era una protesta ni una performance improvisada, sino una nueva edición del maratón de dibujo organizado por la ETSAC-COAG, que convirtió A Coruña en un gran cuaderno al aire libre durante toda la mañana.

La iniciativa, impulsada por la asignatura de Análisis de Formas Arquitectónicas, recorrió distintos puntos del centro urbano con una premisa clara: dibujar sin parar, sin normas y con total libertad. El itinerario incluyó paradas como el Colegio de Arquitectos, el Puerto de A Coruña, la dársena de la Marina y el Rectorado.

Precisamente en el Puerto, uno de los espacios que más ha cambiado en la ciudad desde la apertura de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, y la llegada de las exposiciones de la Fundación MOP y que actualmente cuenta con 'Wonderland' de Annie Leibovitz, se concentró una de estas imágenes más llamativas. Allí, frente a la exposición, los participantes captaban sobre el papel edificios, perspectivas portuarias y pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos.

En total, la organización contabilizó unos 120 participantes, más del doble de la previsión inicial, en su mayoría estudiantes de primer curso de Arquitectura, aunque también se sumaron aficionados al dibujo urbano, como integrantes de Urban Sketchers, un colectivo de artistas en todo el mundo que dibujan las ciudades donde viven y los sitios a donde viajan.

Entre el grupo de estudiantes estaba Samuel, alumno de tercer curso, que aprovechaba la jornada para mejorar su técnica de dibujo: “Primero me fijo en la forma geométrica de los edificios. Por ejemplo, —señala al edificio de la cafetería Fundación MOP— aquí veo dos rectángulos y dos cilindros; empiezo por ahí y luego le doy vida con sombras y volúmenes”, explicaba.

El objetivo de la organización con esta actividad no era otro que "disfrutar de un día diferente, dibujando, experimentando, compartiendo y de paso cambiar la manera de percibir las cosas que nos rodean, aprendiendo a hacerlo con una mayor profundidad", y durante esta mañana A Coruña bajó el ritmo para dejarse observar con más detalle, y regaló a los participantes un escenario inmejorable.