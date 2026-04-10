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A Coruña

Ottessa Moshfegh, en la Fundación MOP: “Nada es más valioso que lo que quieras hacer”

La autora de ‘Mi año de descanso y relajación’ protagonizó una charla con la periodista Andrea Aguilar

Óscar Ulla
Óscar Ulla
10/04/2026 21:50
La periodista Andrea Aguilar con Ottessa Moshfegh en 'The MOP Talks'
La periodista Andrea Aguilar con Ottessa Moshfegh en 'The MOP Talks'
Fundación MOP
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Bajo la mirada de sus padres y de sus abuelos paternos en una imagen de los años 70, la escritora estadounidense Ottessa Moshfegh comenzó a desgranar un poco de su vida y de su visión artística en la segunda charla del ciclo dedicado a escritoras de ‘The MOP Talks’ en la nave que la Fundación MOP tiene en el muelle de Batería.

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La autora de obras como ‘Mi año de descanso y relajación’ o ‘Mi nombre era Eileen’ miraba esa imagen que aseguraba la dejó “en shock” en su momento, porque era una instantánea de la primera vez que sus abuelos conocían a su madre y que le dio pie para reflexionar sobre cómo los idiomas son “un esfuerzo por hacerse comprender”, ya que su progenitora era croata y sus abuelos y su padre, de ascendencia persa. “Nunca pude hablar con ella”, aseguraba en relación a su abuela y la barrera idiomática, “nunca pude sentir amor por ella, por eso cuando murió estaba devastada, porque nunca llegaría a conocerla de verdad”, añadía.

“Mi madre es la persona más inteligente que conozco”, apuntaba antes de contar cómo ha influido en el desarrollo de algunas de sus obras y cómo hizo incluso que Moshfegh cambiara el final de alguna de sus novelas.

Si Tatiana Tibuleac el pasado lunes evitó enumerar autores que hubiesen influido en su obra, Moshfegh sí que se atrevió a afrontar, en parte, esta pregunta. “Bukowski fue una enorme influencia por su humor”, decía intentando contener la sonrisa mientras hilaba con la idea de que ha sido el humor un poco al límite el que más le ha influido, citando así a hombres como Woody Allen o Louis C. K. “Tiene que haber un poco de desvergüenza”, aseguraba. Sin embargo, cuando el público le preguntaba por algunas lecturas que pudiese recomendar o autores que estuviese leyendo, Moshfegh reconocía que le daba un poco “de vergüenza” responder. “Soy una persona un poco decepcionante y workaholic”, motivo por el que mientras trabaja “me centro en eso y apenas leo otras cosas”.

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Un gato le cambió la vida

La conversación con la periodista Andrea Aguilar en la Fundación MOP le sirvió a Moshfegh para recordar también su amistad con Jean Stein y cómo esta le influyó como escritora, así como para recordar alguna anécdota con un gato que le cambió la vida: “Los gatos son como personas superegoístas”.

Mientras vivía en Nueva York, durante un paseo con familiares “me saltó un gato al regazo, desesperado”. Decidió llevárselo a casa, pero cuando lo intentó lavar en el lavabo “me dio un arañazo terrible en el párpado y se escapó”. Tiempo después le empezaron a pasar “cosas raras” y descubrió que tenía “bartonella, la fiebre del arañazo de gato”. “Me cambió la forma de ver la vida”, aseguró antes de añadir: “Nada es más valioso que lo que quieras hacer, y en mi caso era ser escritora”.

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