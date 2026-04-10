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A Coruña

Ocho formaciones competirán en A Coruña en la batalla de bandas del Flores Rock el 16 de mayo

Las agrupaciones buscan formar parte del cartel definitivo del festival que se celebrará en septiembre 

Europa Press
10/04/2026 18:01
Flores Rock (6)
Una imagen panorámica del festival Flores Rock de 2025 
Archivo El Ideal Gallego 
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La batalla de bandas del festival Flores Rock celebrará en A Coruña una nueva edición el 16 de mayo, con la participación de ocho formaciones que actuarán en la plaza del Sol Naciente, en el Barrio de las Flores.

Las bandas, informa el consistorio, competirán por formar parte del cartel definitivo del festival, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre.

Flores Rock (16)

Abiertas las inscripciones para participar en la Batalla de Bandas del Flores Rock de A Coruña

Más información

El Ayuntamiento de A Coruña organiza, junto con la Plataforma Vecinal del Barrio de las Flores, este evento. Keepers, Five Pipers, Here Comes The Pain, Baila Cuchillo, Graxa, Ewaric, Replicantes y Penitence In Darkness son las ocho bandas participantes.

En otro orden de cosas, la regidora, Inés Rey, se ha desplazado este viernes a la zona de O Ventorrillo para supervisar el inicio de las obras del primer parque cubierto de la ciudad. Se trata de un proyecto que comenzó con los trabajos esta semana.

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