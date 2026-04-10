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A Coruña

La Xunta alerta del "estado crítico" de los murales de Lugrís en A Coruña

Efe
10/04/2026 13:10
Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris
Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris
Patricia G. Fraga
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La Xunta reconoce en un informe el "estado crítico" de los murales de Urbano Lugrís que se encuentran en la calle Olmos en A Coruña.

Los murales de Lugrís son un conjunto de doce piezas realizadas en febrero de 1951, situadas en los números 25 y 27 de la calle Olmos, en las paredes de un antiguo restaurante, ejecutados con la técnica 'a secco' y pintura al óleo, ahora propiedad de la Xunta de Galicia, pero pendientes de rehabilitación y musealización.

La asociación cultural O Mural ha compartido el informe del Gobierno autonómico, que expone que desde que adquirió las pinturas su estado solo ha empeorado.

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La Xunta indica que "el estado de conservación es crítico", pues se encuentran en un local abandonado hace tiempo y con numerosas humedades.

"La combinación de fenómenos de degradación de índole física, química y antropogénica, derivados del avanzado estado de deterioro del edificio en el que se integran, que actúan de manera conjunta y combinada, ya han modificado las características intrínsecas de los materiales originales, manifestándose en un deterioro progresivo e inexorable", añade.

El Gobierno gallego señala que para abordar una restauración mayor es "imprescindible" recuperar el inmueble.

O Mural recuerda que desde 2021, cuando la asociación denunció el abandono de este bien de interés cultural, "ni el Ayuntamiento ni la Xunta, ambas administraciones responsables, han hecho nada por salvar los frescos y los daños siguen aumentando día a día". 

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