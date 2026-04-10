Diana Aichinson, presente en la muestra Quintana

Que Gures y Artnarchists suben como la espuma en la escena hostelera y cultural de la ciudad podría quedarse en un simple chascarrillo si no fuera por los valientes pasos al frente que, de vez en cuando, protagoniza lo que es ya mucho más qufácil una bebida. La inauguración de la primera muestra en formato speed art no solamente paralizó el Cantón Pequeño y generó una enorme expectación. También reunión a muchos rostros conocidos de la escena sociocultural de A Coruña.

El espacio efímero, que estará abierto hasta el próximo día 25, ofrece más de 30 obras del fallecido pintor coruñés Chelín y de la escocesa Diana Aitchison, presente y reverenciada durante el acto inaugural. De hecho, algunos afortunados pudieron tener una explicación personalizada de su obra tan introspectiva como hipnotizante.

Pero sí importante es el qué no menos lo es el dónde. El espacio del Cantón Pequeño 23, antiguo bajo de la librería Arenas, evoca la escena punk y post punk londinense de los 70. De hecho, la banda de Johny Rotten y compañía tiene un pequeño altar entre tanta obra de arte. “Aquí podrían ponerse a tocar ellos”, se escuchó en un momento. Pero, de momento, se va de pintar un cuadro nada vulgar, que diría Morrissey.