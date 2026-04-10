La nueva terraza de A Coruña que revolucionará el Orzán y Matadero

Pérgola en el Hotel Meliá María Pita Víctor Seoane

A Coruña contará este verano, si se cumplen las previsiones de los arquitectos, con una nueva terraza que promete revolucionar el Orzán y Matadero. El hotel Meliá María Pita, que está a punto de concluir la segunda fase de su ambiciosa reforma, se abrirá al público para ofrecer una nueva cafetería con vistas privilegiadas.

La nueva terraza del Hotel Meliá María Pita en A Coruña Aitana Álvarez

"Será una terraza exterior para captar a gente y volcar servicios a la ciudad", señala José Abeijón Vela, del estudio de arquitectura Abeijón y Fernández, que se encarga del proyecto, dividido en dos fases. La primera concluyó en marzo de 2025, cuando el hotel reabrió sus puertas después de meses de inactividad para reformar su interior. Ya con instalaciones renovadas, en el tramo final del año pasado dio inicio la segunda fase, que se centra en reformar las zonas de restauración. "Se han instalado una serie de servicios que no tenía el hotel, como cocina en directo. Es decir, no es un buffet al uso, sino que hay una persona que cocina para ti", comenta Abeijón.

La nueva terraza del Hotel Meliá María Pita en A Coruña, aún en construcción Víctor Seoane

Pero lo que promete revolucionar la zona es la nueva cafetería interior del hotel. "Antes no contaba con ella. Tendrá terraza exterior y estará conectada con la calle a través de una pérgola y un cartel para captar a gente", añade. La pérgola, ya visible en el recinto, estaba antes ubicada en el interior del hotel, pero ahora cobra nueva vida para recibir, próximamente, a los clientes de la futura cafetería. "El objetivo es volcar los servicios a la ciudad y no tener un hotel cerrado solamente al cliente, sino abrirlo al público. Se podrá entrar por el lateral a través de un camino que va a dar a una superficie central con mesas. Disfrutar de la terraza sin estar en el hotel", sostiene el arquitecto. La nueva zona tendrá, a su vez, una "pérgola retráctil con toldo para poder disfrutar todo el año".

La nueva terraza cuenta con una pérgola Víctor Seoane

El que denomina como "el hotel mejor situado de A Coruña" ofrecerá ahora "un espacio exterior" que escasea en la zona de la playa. "No hay grandes terrazas por aquí. Va a ser un punto importante", comenta Abeijón, quien prevé que la obra esté terminada entre "junio y julio". Además, la reforma ha incluido "la renovación del gimnasio y de los salones, dotados de nueva decoración. También en cuanto a movilidad, el hotel fue adaptado, y ahora hay un salón exterior del hotel en una antigua terraza. Es una intervención potente", concluye el socio del estudio Abeijón y Fernández.

La nueva terraza del Hotel Meliá María Pita en A Coruña Aitana Álvarez