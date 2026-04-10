La hoja de ruta de Trison tras el incendio en su sede central: limpieza, catas y regreso a la oficina

Nave de Trison que ardió en su sede central de Espíritu Santo (Sada) Patricia G. Fraga

Trison, la multinacional especializada en la instalación de sistemas audiovisuales, se prepara para volver a la normalidad tras el grave incendio registrado en su sede central de Espíritu Santo (Sada) en la madrugada del pasado miércoles al jueves.

La empresa ha informado que ya tiene una valoración clara de los daños causados por el fuego. Según sus datos, las llamas arrasaron un 15% de la superficie de sus instalaciones, el equivalente a un tercio de su zona de almacenaje. También destaca que el recinto estaba “sectorizado”, es decir, dividido en distintas zonas separadas, lo que ayudó a mitigar los destrozos.

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Tras esta primera comprobación del estado de las instalaciones, Trison explica que, más allá de la zona afectada por el fuego, el resto de los espacios permanecen “operativos”. Además, se han realizado “catas” del material almacenado en la zona no afectada por este suceso y que han servido para verificar que se encuentra en buenas condiciones.

Los empleados de la multinacional pasaron a teletrabajar desde sus hogares el pasado jueves y está previsto que sigan así hasta la próxima semana. La previsión es que regresen a sus puestos de trabajo entre el martes y el miércoles. Para que esto pueda ocurrir, la compañía especializada en sistemas audiovisuales explica que actualmente tiene en marcha tareas de limpieza de la ceniza ocasionada por el incendio y que continuará con ellas durante este fin de semana. También se procederá a ventilar las estancias de la nave debido al fuerte olor a quemado que se registra.

Mensaje de tranquilidad

La empresa ya había informado el pasado jueves, pocas horas de arder un tercio del almacén, que este suceso no había afectado “de forma significativa a la continuidad del servicio ni a la actividad global de la compañía” porque los empleados pudieron trabajar de forma telemática desde sus casas.

“Desde Trison se quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a clientes, partners y empleados, reafirmando su compromiso con la seguridad, la resiliencia operativa y la continuidad de sus proyectos a nivel internacional”, aseguró la compañía.

Los medios desplazados hasta la zona de Espíritu Santo dieron por controlado el incendio después de las 02.00 horas del jueves y, aunque no hubo víctimas ni heridos, “a magnitude do lume provocou o colapso de parte do teito da nave e obrigou a desaloxar un motel próximo”, informó el 112.