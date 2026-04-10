Inés Rey lamenta la renuncia de la Xunta a "liderar" la política aeroportuaria gallega: "Es una vergüenza"

Terminal de Alvedro Carlota Blanco

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, reaccionó este viernes a la oferta anunciada en las últimas horas por parte de la Xunta en el marco de las reuniones periódicas para potenciar la conectividad aérea de Galicia. La regidora, tajante, comenzó su intervención en 'Cita en María Pita' afirmando: "La Xunta no se está tomando en serio la política aeroportuaria gallega y ha renunciado a coordinar la oferta en Galicia. Y que tres ayuntamientos, no todos, tres (A Coruña, Santiago y Vigo), destinen sus presupuestos a captar aerolíneas. Ellos, mientras tanto, darán 100.000 euros para promoción turística al aeropuerto que consiga esas líneas. Es una auténtica vergüenza".

Rey criticó, en esta línea, que sea el Gobierno local de A Coruña quien, con 1,9 millones de euros incluidos en el presupuesto para la captación de rutas, tenga que asumir esta labor cuando "la Xunta tiene 15.000 millones de presupuesto y se lava las manos en la gestión de aerolíneas". Por todo ello, añadió, "la Xunta renuncia a liderar la política aeroportuaria y tener visión de país. Somos los coruñeses los que destinamos nuestros recursos a sufragar rutas que no solo dan servicio a los coruñeses. ¿Por qué solo nosotros tenemos que financiar las líneas aéreas? Es terrible la falta de ambición y liderazgo de la Xunta en este sentido". Por todo ello, terminó calificando de "lamentable" la oferta del Gobierno autonómico.

Fue este jueves cuando la Xunta anunció que va a destinar 100.000 euros a la promoción turística en origen a cada nueva ruta captada en los tres aeropuertos gallegos para "consolidar" ese vuelo, con un máximo de dos por aeródromo al año, comunicó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.