Hace 25 años | Un camión vierte carbón a la carretera al volcar en Casablanca

El camión volcado y el carbón sobre la carretera tras el accidente de hace 25 años GAGO

Por suerte todo quedó en un susto y no hubo que lamentar daños personales, pero el accidente de un camión en el entorno de la rotonda de Casablanca generó retenciones de tráfico hace 25 años. El vehículo, lleno de carbón, volcó, provocando que buena parte de la carga cayera sobre la vía. Hace 50 años, a estas alturas de 1976, otro camión dejó sin luz Pastoriza durante cinco horas después de chocar contra una columna de la conducción eléctrica. El 10 de abril de 1951, 75 años atrás, El Ideal Gallego informaba sobre el atropello de un hombre en Juan Flórez. En 1926, hace un siglo, la fortuna sonreía a A Coruña, ya que la administración de lotería situada en el número 19 de San Andrés vendía un número que resultó agraciado.

Martes, 10 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Un camión vierte carbón al volcar en Casablanca

La rotonda de Casablanca se convirtió ayer, 9 de abril de 2001, en una ‘pista de carbón’ durante varias horas tras volcar un camión que venía cargado con este material desde el puerto. A pesar del aparatoso accidente, el conductor resultó ileso. Por suerte, ningún vehículo se cruzó con el camión en el momento de la caída, así que todo quedó en un susto. Sin embargo, se produjeron retenciones de tráfico que afectaron a los viales que vienen de Os Castros y del puerto. Los autobuses y los vehículos pesados tuvieron problemas para pasar debido a que el carril quedó muy estrecho.

También en sucesos, un hombre de mediana edad –de unos 30 años, según algunos testigos– falleció ayer al precipitarse al vacío desde la duodécima planta del número 24 de la calle Pedreira Ríos, en el barrio del Agra do Orzán. El suceso ocurrió pasadas las ocho de la tarde.

Sábado, 10 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Sin luz en Pastoriza durante cinco horas

Los vecinos de Pastoriza y algunas industrias importantes de Meicende (como Butano y Mafriesa) se quedaron ayer, 9 de abril de 1976, sin luz durante cinco horas, más o menos, y todo porque un camión de una constructora, al realizar una complicada maniobra, derribó una columna de la conducción eléctrica. El accidente ocurrió a las siete de la tarde.

Mientras se avisó a Fenosa, se examinó la avería y comenzó la reparación dieron las ocho de la tarde. Los trabajos para recuperar la luz duraron hasta las doce de la noche. Mientras tanto, los alumnos del Instituto de Zalaeta están aún esperando contestación a una carta que entregaron el 25 de marzo, para que fuera enviada a Madrid, con objeto de que en el Ministerio se enteraran de que no están de acuerdo con la norma que establece que los alumnos que suspendan más de dos asignaturas en junio tendrán que repetir curso automáticamente.

Martes, 10 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Herido al ser arrollado por un trolebús en Juan Flórez

En la mañana de ayer, 9 de abril de 1951, cuando circulaba por la calle de Juan Flórez montado en un triciclo el repartidor de pan Francisco Fraguío Dans, con domicilio en la Carretera Vieja de Los Castros, 83, bajo, fue alcanzado por la parte trasera del trolebús número 2. En la Casa de Socorro de Santa Lucía se le apreciaron erosiones en ambas rodillas y contusiones en la mano derecha, las cuales fueron calificadas de pronóstico leve.

Por otra parte, el Colegio Oficial de Practicantes de la provincia de La Coruña tiene un nuevo Consejo que preside don José Fuentes Otero y del que forman parte don Santiago Cabanillas López, como secretario; don Ricardo Soilán Cámara, como tesorero; don Luis García del Río, como contador; y de vocal, don Germán Pichel Bouza. Todos ellos ya tomaron posesión de sus respectivos cargos.

Sábado, 10 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | La administración de San Andrés resultó agraciada

Las personas que posean décimos del billete número 13421, favorecido por la suerte con el premio mayor en el último sorteo, pueden pasar a cobrar desde hoy, 10 de abril de 1926, por la Administración de Lotería número 3, de don José Ferreiro, sita en la calle de San Andrés, número 19, que es la que expidió dicho billete.

Además, mañana, domingo, a las once de la misma, se celebrará en el salón de sesiones de la Diputación provincial el solemne acto de imponer la cruz de Beneficencia de tercera clase con distintivo blanco y negro –que les fue concedida por los hechos humanitarios realizados el 9 de enero de 1924 en las casas inmediatas a Riazor, con motivo de haber sido inundadas por el mar– a los guardias de primera clase del Cuerpo de Seguridad Emiliano Fernández López y José López Mera, este último de la sección ciclista.