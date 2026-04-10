El 'World Odissey' adelanta su llegada al puerto de A Coruña por la alerta naranja

Aunque tenía previsto arribar el sábado, el 'World Odissey' adelantó su escala en el puerto de A Coruña, por las malas condiciones para el mar y la alerta naranja que se esperan para el fin de semana. El barco, un campus universitario flotante en el que viajan más de 600 estudiantes, proviene de Tánger, en Marruecos.

Galicia activa para este sábado la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral Más información

Durante cuatro días, la nave de 175,5 metros de eslora, permanecerá atracada en el muelle de Trasantlánticos hasta su partida, prevista para el martes 14 de abril a las 20.00 horas, rumbo a Bremerhaven, Alemania.

Los paseantes que se encontraban este viernes por la tarde en la zona de O Parrote se sorprendieron de ver la entrada de un crucero, cuando lo normal es que sea el momento de partida.