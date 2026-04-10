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World Odyssey
A Coruña

El 'World Odissey' adelanta su llegada al puerto de A Coruña por la alerta naranja

En el barco, atracado en el muelle de Trasatlánticos, viajan más de 600 estudiantes

Redacción
10/04/2026 20:10

Aunque tenía previsto arribar el sábado, el 'World Odissey' adelantó su escala en el puerto de A Coruña, por las malas condiciones para el mar y la alerta naranja que se esperan para el fin de semana. El barco, un campus universitario flotante en el que viajan más de 600 estudiantes, proviene de Tánger, en Marruecos.  

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Durante cuatro días, la nave de 175,5 metros de eslora, permanecerá atracada en el muelle de Trasantlánticos hasta su partida, prevista para el martes 14 de abril a las 20.00 horas, rumbo a Bremerhaven, Alemania.

Los paseantes que se encontraban este viernes por la tarde en la zona de O Parrote se sorprendieron de ver la entrada de un crucero, cuando lo normal es que sea el momento de partida. 

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