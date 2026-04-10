Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El tetris de la Orquesta Sinfónica para llevar de gira a sus 90 instrumentos

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
10/04/2026 11:09
Parte de los músicos de la OSG, en el aeropuerto de Oporto, antes de embarcar hacia Reino Unido
Parte de los músicos de la OSG, en el aeropuerto de Oporto, antes de embarcar hacia Reino Unido
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La Orquesta Sinfónica de Galicia se enfrenta a numerosos retos cada vez que se sube a un escenario. Sin embargo, detrás de sus notas musicales hay también intrahistorias que dejan ver de manera notoria las dificultades de poner en marcha un conjunto tan importante como la OSG. Así lo han explicado ellos mismos a través de sus redes sociales, en las que muestran los desafíos a los que se enfrentan a la hora de salir de gira.

Este jueves la Sinfónica iniciaba su gira internacional con una primera parada en el Reino Unido, a donde llegaron tras tomar el avión en Oporto. La OSG tiene previsto actuar en Bristol, Birmingham, Basingstoke, Manchester, Londres, Nottingham y Sheffield, ciudades que dibujarán para la orquesta un mapa musical que consolidará a la formación gallega en el circuito internacional de las más grandes.

Pero si los músicos cogen tranquilamente el avión, el problema radica en otros de los integrantes indispensables de la gira: los instrumentos.

Según explica la OSG, son un total de 90 los que viajan en camión para la gira, colocados estratégicamente en sus cajas y apilados como si se jugara al mítico Tetris. Y ahí solo empieza el reto.

"Para ir a la gira de Inglaterra la orquesta necesita un pasaporte, pero no para los músicos, que también, sino para los instrumentos", explican a través de sus redes.

Parte de los músicos de la OSG, en el aeropuerto de Oporto, antes de embarcar hacia Reino Unido

La OSG parte rumbo a Reino Unido para una gira pionera por tierras inglesas

Más información

Este documento se llama "Cuaderno ATA" y es un pasaporte de las mercancías que permite cruzar fronteras sin pagar impuestos de importación en cada país. Está reconocido en más de 80 territorios, incluido el Reino Unido, donde la OSG llevará a cabo su gira. 

"Sin él, cada instrumento que entra en Inglaterra tributaría como si lo estuvieras vendiendo allí. Y hay una norma que no admite excepciones: todo lo que entra en el país tiene que salir en el mismo estado que entró, literalmente. Si un instrumento no vuelve, la orquesta paga los aranceles como si lo hubiera comprado en Inglaterra", cuentan desde la Sinfónica.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Parte de los músicos de la OSG, en el aeropuerto de Oporto, antes de embarcar hacia Reino Unido

El tetris de la Orquesta Sinfónica para llevar de gira a sus 90 instrumentos
Noela Rey Méndez
A la izquierda, varias personas disfrutan de la playa en A Coruña en este mes de abril, a la derecha, dos personas pasan por delante del mismo arenal en un día de lluvia

A Coruña pasará del verano al invierno en 24 horas: así será el desplome de las temperaturas
Noela Rey Méndez
Dos de los líderes de la banda dedicada a robar móviles en fiestas fueron detenidos en A Coruña

Desarticulada en A Coruña una banda que robaba móviles en fiestas y verbenas de Galicia
Redacción
Un ciclista circula por la acera en la calle Payo Gómez

La Policía Local de A Coruña sancionó en 2025 a una media de cinco ciclistas por semana
Lara Fernández