El tetris de la Orquesta Sinfónica para llevar de gira a sus 90 instrumentos

Parte de los músicos de la OSG, en el aeropuerto de Oporto, antes de embarcar hacia Reino Unido Cedida

La Orquesta Sinfónica de Galicia se enfrenta a numerosos retos cada vez que se sube a un escenario. Sin embargo, detrás de sus notas musicales hay también intrahistorias que dejan ver de manera notoria las dificultades de poner en marcha un conjunto tan importante como la OSG. Así lo han explicado ellos mismos a través de sus redes sociales, en las que muestran los desafíos a los que se enfrentan a la hora de salir de gira.

Este jueves la Sinfónica iniciaba su gira internacional con una primera parada en el Reino Unido, a donde llegaron tras tomar el avión en Oporto. La OSG tiene previsto actuar en Bristol, Birmingham, Basingstoke, Manchester, Londres, Nottingham y Sheffield, ciudades que dibujarán para la orquesta un mapa musical que consolidará a la formación gallega en el circuito internacional de las más grandes.

Pero si los músicos cogen tranquilamente el avión, el problema radica en otros de los integrantes indispensables de la gira: los instrumentos.

Según explica la OSG, son un total de 90 los que viajan en camión para la gira, colocados estratégicamente en sus cajas y apilados como si se jugara al mítico Tetris. Y ahí solo empieza el reto.

"Para ir a la gira de Inglaterra la orquesta necesita un pasaporte, pero no para los músicos, que también, sino para los instrumentos", explican a través de sus redes.

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Este documento se llama "Cuaderno ATA" y es un pasaporte de las mercancías que permite cruzar fronteras sin pagar impuestos de importación en cada país. Está reconocido en más de 80 territorios, incluido el Reino Unido, donde la OSG llevará a cabo su gira.

"Sin él, cada instrumento que entra en Inglaterra tributaría como si lo estuvieras vendiendo allí. Y hay una norma que no admite excepciones: todo lo que entra en el país tiene que salir en el mismo estado que entró, literalmente. Si un instrumento no vuelve, la orquesta paga los aranceles como si lo hubiera comprado en Inglaterra", cuentan desde la Sinfónica.