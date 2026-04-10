El rechazo a la normativa de terrazas de A Coruña provoca un aluvión de alegaciones

Un cliente toma algo este viernes en una terraza de María Pita Aitana Álvarez

La nueva normativa de terrazas gusta tan poco a todas las partes a las que debe regular que en lo único que se han puesto de acuerdo es en presentar alegaciones. Ese rechazo al texto aprobado el pasado 12 de febrero en el pleno municipal, y que dio paso a un periodo de información pública, ha servido para que hosteleros de diferentes asociaciones, vecinos más o menos críticos con el ocio y hasta empresarios a título individual hayan remitido matizaciones que van de lo concreto a lo general y que prácticamente suponen una especie de enmienda a la totalidad. El lunes 13 se acabará el plazo para reclamar, pero lo cierto es que vía registro ha entrado una densa argumentación a una ordenanza que se había hecho esperar desde la pandemia y que, lejos de aliviar esa incertidumbre, ha intensificado el debate.

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Hasta el Ayuntamiento de A Coruña parece tener claro que haber solucionado un vacío legal no es sinónimo de haber contentado a las partes. Así lo reconocía el pasado jueves en el pleno municipal la concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz. “Esta ordenanza es fruto del diálogo con la ciudadanía, con asociaciones y entidades. Se analizarán todas las sensibilidades y es muy difícil satisfacer todas las peticiones, por no decir que es imposible. Hacemos lo posible por satisfacerlas, pero va a incomodar, aunque sea un poco, tanto a vecinos como hosteleros”, vaticinaba. Se trataba en realidad de una respuesta a José Luis Méndez, presidente de los vecinos del Orzán y quien, en uso del escaño ciudadano, había comparado A Coruña con Magaluf y Lloret de Mar al entender que, en realidad, el Gobierno local quiere “que vengan los británicos a emborracharse”. “La capital de la marcha nocturna del norte de España, a costa del descanso de sus vecinos”, matizaba el dirigente vecinal más crítico con el Ayuntamiento. Anteriormente, se había referido A San Sebastián y Bilbao, de las sugería que “quizás sean sociedades socialmente más desarrolladas, más europeas, y con ello, los políticos que las dirigen”.

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Horarios

Con esa exposición reclamaba una reducción drástica en el horario de cierre de las terrazas en la nueva normativa, hasta las 22.30 horas de octubre a mayo y las 23.00 horas en verano. En la otra parte de la argumentación remitida desde el Orzán también se pide que epicentros del tardeo y la fiesta de primera hora como las plazas de la Cormelana y José Sellier sean declaradas Zonas Acústicamente Saturadas.

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Por su parte, la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña ultima los detalles de su argumentario, aunque su presidenta, Luisa Varela, adelanta que el concepto clave es la convivencia: “Queremos una convivencia entre la hostelería y los vecinos, que haya más vigilancia y el espacio que reclamamos. El texto no difiere demasiado del de 2014, con los horarios estamos bastante de acuerdo y la estética de María Pita que hemos visto en los planos sí nos gusta”. Eso sí, la dirigente pide especial atención en la zona de La Marina. “Los soportales no son para poner mesas, sino para no mojarse; es un espacio peatonal”. Finalmente, también hace una invitación a sus asociados a tender la mano a los empresarios. “Tenemos que saber convivir con el ocio, porque los vecinos también hacemos uso de él”, advierte.

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Empresarios

Si entre los vecinos son al menos dos las líneas, más o menos dura, lo cierto es que desde todos los frentes de hostelería existe un rechazo más o menos unánime y que afecta prácticamente a todos y cada uno de los puntos del texto inicial. De hecho, resulta curioso que José Luis Méndez, en su alocución en el palacio municipal, pusiera San Sebastián como ejemplo. Y es que la plaza de la Constitución donostiarra sirvió como inspiración para el diseño de las nuevas terrazas de María Pita, que horrorizan a quienes deben instalarlas.

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Javier Pastoriza es el presidente de la Zona Comercial Obelisco y, en muchas ocasiones, ejerce como portavoz de los hosteleros de la plaza de María Pita. No en vano, su negocio es uno de los más longevos, junto a Cambalache o A Penela. Sin embargo, en esta ocasión ha decidido ir por libre y realizar una reflexión desde la individualidad. Y, para empezar, en lo único que conecta directamente con la concejala de Infraestructuras es en su vaticinio. “Al final, esta normativa no va a dejar contento a nadie. Van a quedar insatisfechos a vecinos, hosteleros y clientes. Va a ser como la ley antitabaco, que hubo que hacer otra ley años después”, asevera, además de pronosticar una ruina. “Lógicamente, hacemos mención a la cuestión del impacto económico, porque es brutal. El 50 por ciento de la facturación es del 1 de junio al 30 de septiembre. El otro 50 por ciento se da en los otros ocho meses del año. Sin una terraza cerrada (contra lluvia y viento), vamos a tener problemas. Alertamos de que se vean a destruir muchos puestos de trabajo”, prosigue en la misma línea, que ya manifestó hace tres semanas en este diario.

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El propietario de El Tequeño, además, indica en su escrito que existe una inseguridad jurídica, un término que como posteriormente veremos se hará habitual en las valoraciones de los hosteleros. “Queremos que el Ayuntamiento haga lo que nos exige a nosotros. Imaginemos que yo quiero montar una terraza lejos de María Pita: me pedirían un proyecto técnico y una serie de normativas a cumplir. Queremos que ellos también cumplan a la hora de hacer ese proyecto para María Pita”. El tercer punto que piden es que “alguien desde la comisión Pepri se ponga en contacto”.

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Menos precisas, pero igualmente desde la discrepancia y tras la sorpresa inicial por la aprobación exprés, son las alegaciones que anuncia Héctor Cañete. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería indica: “El principal defecto que le vemos a la ordenanza es que quedan muchos puntos discrecionales a criterio de los técnicos y una ordenanza debe ser mucho más concreta. Eso puede provocar inseguridad jurídica. Son muchos puntitos que hay que corregir”. No obstante, muestra su confianza en que esas matizaciones sean tenidas en cuenta.

El último recurso en entrar vía registro en María Pita ha sido el de la Asociación para la Defensa de la Hostelería, en donde inicialmente se reconocen como puntos positivos “la unificación de licencias de terrazas y ocupación de dominio público, así como la posibilidad de instalar terrazas en las plazas de aparcamiento”. En total, son siete los puntos que resumen las peticiones y demandas de la agrupación firmada por Xabi Barral, en un escrito firmado por el abogado y portavoz José López Balado: “Introducir criterios de proporcionalidad y equilibro entre actividad económica y convivencia vecinal; establecer plazos de adaptación amplios y realistas; implementar medidas de apoyo económico como subvenciones o incentivos; modificar criterios estéticos para evitar cargas innecesarias; ajustar las limitaciones horarias atendiendo a la situación concreta de cada establecimiento; reformular el régimen sancionador y abrir un proceso de diálogo real con el sector antes de la aprobación definitiva”.

Son los mismos actores que deben ponerse de acuerdo para dar forma a la nueva normativa del ocio nocturno y los niveles de ruido idóneos para la convivencia entre vecinos y empresarios. De hecho, la intención de todas las partes es que durante 2026 queden regulados tanto el exterior de la hostelería como los límites, sonoros y de actividad, de la noche coruñesa.

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El PP podría alegar a la totalidad

Los votos del PSOE y el BNG sirvieron para la aprobación de normativa de terrazas en el pleno del pasado 12 de febrero. Entones, el Partido Popular ya formalizó su rechazo al texto al pronunciarse en contra. Miguel Lorenzo, portavoz del grupo municipal popular, identificó “un nuevo ejemplo de falta de diálogo y sectarismo, al mantener el muro frente al PP”. Comparó la situación con los presupuestos. “Ha vuelto a suceder, a pesar de tratarse de un tema sensible en la ciudad, que lo han aprobado en Junta de Gobierno y se llevó a pleno sin hablar con el principal partido de la oposición, entregando los documentos después de esa Junta”. Durante las últimas semanas, el Partido Popular de A Coruña ha mantenido reuniones con las diferentes asociaciones de hostelería y vecinales para tomar nota de las preocupaciones de todas las partes implicadas. Según transmitió a algunos de esos grupos, la idea es realizar una alegación a la totalidad, pero hasta el lunes, día en el que expira el plazo de alegaciones, no tomará una decisión definitiva.