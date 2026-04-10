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A Coruña

El PP advierte que podría no haber fondos para los proyectos de 2026

Miguel Lorenzo recuerda el déficit de 9,6 millones de euros en remanente de Tesorería 

Abel Peña
Abel Peña
10/04/2026 14:16
Miguel Lorenzo
Miguel Lorenzo
Javier Alborés
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Miguel Lorenzo, portavoz del PP, rechazó las explicaciones de la alcaldesa, Inés Rey, sobre el estado de las cuentas municipales. Señala que “sabemos que el ejercicio se cerró con remanente negativo de -9,66 M€ y que implicará recortes". Todavía se ignora el informe del interventor, pero si no se cumplen las reglas de estabilidad presupuestaria, no podría pedir un préstamo como tenía pensado, por valor de 40 millones. Eso pondría en peligro muchas inversiones. 

“Estamos muy preocupados por la situación económica municipal: es grave por lo que hemos podido saber y tiene pinta de que será peor cuando se conozcan todos los informes de la liquidación de 2025”, advierte Lorenzo. Si no hubiera dinero suficiente, una vía para estabilizar la situación sería los recortes que presumiblemente irían a parar a los proyectos que están programados para este año. 

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