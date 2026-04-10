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A Coruña

El Celta pagará 800.000 euros al año al Ayuntamiento de Vigo para usar y explotar el estadio de Balaídos

Efe
10/04/2026 13:01
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, muestra una imagen de la reforma de Balaídos
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, muestra una imagen de la reforma de Balaídos
Archivo El Ideal Gallego
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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este viernes la aprobación inicial del pliego que regulará la concesión del estadio municipal de Balaídos al Real Club Celta de Vigo, el cual abonará un canon anual de 802.837,93 euros al Ayuntamiento.

La concesión tendrá una duración de 50 años, prorrogable hasta un máximo de 75, y permitirá al club explotar en exclusiva el estadio y sus espacios, tanto para uso deportivo como para actividades compatibles, como usos terciarios, que no podrán superar el 50% de la superficie.

“El Celta compensará al Concello con un canon anual de 802.837,93 euros”, destacó Caballero, quien ha subrayado que esta cantidad podrá ajustarse en función de inversiones en el estadio, acuerdos para eventos culturales o pérdidas de ingresos durante futuras obras.

“Una decisión que es muy buena para la ciudad, muy buena para el Celta de Vigo y muy buena para todos”, ha dicho Caballero, mostrando además su “satisfacción personal” tanto como regidor como aficionado del club.

Abel Caballero

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El Real Club Celta de Vigo tendrá derecho a la explotación integral del estadio, incluyendo la comercialización de derechos audiovisuales, la organización de eventos y la posibilidad de establecer una denominación comercial.

Entre las obligaciones, el club deberá asumir los costes de mantenimiento, conservación, seguridad y suministros, así como presentar anualmente un plan de mantenimiento.

Además, Balaídos deberá seguir siendo la sede del primer equipo, una condición “de primerísima magnitud”, según el alcalde.

El Ayuntamiento, por su parte, se reserva el uso del estadio para eventos de interés general y la presencia de su marca en los espacios publicitarios en todos los eventos.

El acuerdo inicia ahora un periodo de información pública de 30 días hábiles y en caso de que no se presenten alegaciones, la aprobación será definitiva; de lo contrario, deberán resolverse antes de la firma final entre el Ayuntamiento y el club.

Caballero insistió en que se trata del “principio del procedimiento”, aunque se mostró confiado en su desarrollo: “El proceso arranca muy bien”, ha afirmado. 

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